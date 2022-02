U subotu u jutarnjim satima, policija je upala u kuću već sada bivšeg ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Darka Horvata. Nakon pretresa kuće, Darko Horvat je uhićen te je sproveden u istražni zatvor. Podsjetimo, Horvatu se na teret stavlja da je 2018. kao ministar gospodarstva pogodovao prilikom natječaja za potpore malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima na područjima gdje žive nacionalne manjine, da je pogodovao određenim tvrtkama i osobama i tako njima stekao korist, a državu oštetio za otprilike 2,6 milijuna kuna. Horvat je odmah istog dana razriješen s dužnosti ministra, a HDZ se već u ponedjeljak "baca" u potragu za novom osobom koja će ga naslijediti u tom, zbog potresa i obnove, itekako važnom resoru.

Privremeno će Horvatovu poziciju preuzeti državna tajnica u tom ministarstvu Dunja Magaš. Magaš je, inače, inženjerka građevine rodom iz Požege, a u svom drugom mandatu najviše se bavila obnovom nakon potresa. U Saboru je predstavljala i izmijenjeni Zakon o obnovi. No, veliko je pitanje hoće li ona biti i trajno rješenje.

Spominjala se i kao Vanđelićeva nasljednica

O ljudima koji bi mogli naslijediti upražnjenu funkciju već se počelo špekulirati, a sugovornici bliski HDZ-u s kojima smo razgovarali kažu nam da je jedna od kandidatkinja koja bi mogla preuzeti Horvatov resor ugledna splitska HDZ-ovka Mirjana Čagalj. Čagalj trenutno obnaša funkciju potpredsjednice Hrvatske gospodarske komore zadužena za graditeljstvo i promet, a o njezinom se imenu već špekuliralo i 2020. godine, kada su Plenković i njegov HDZ osvojili drugi mandat na parlamentarnim izborima. Čagalj je tada, prema riječima naših sugovornika, bila u užem izboru premijera Plenkovića za neku od visokih funkcija.

Neki izvori s kojima smo razgovarali tvrde nam da je Čagalj dio struje moćnog HDZ-ovca Ante Sanadera, no zanimljivo, na prošlim parlamentarsnim izborima, Mirjane Čagalj nije bilo na listi, iako se tada tada pisao da su na listama brojni Sanaderovi ljudi te da su te liste zapravo bile "demonstracija moći Ante Sanadera".

Jedan sugovornik s kojim smo razgovarali pak je skeptičan prema toj špekulaciji, navodeći da ne zna kako bi se "Splićanka snašla u obnovi Banovine i Zagreba". Isti sugovornik kaže da je moguće da Plenković na tu funkciju postavi nekog nestranačkog stručnjaka.

Ova ugledna arhitektica spominjala se i kao moguća nasljednica Damira Vanđelića, nakon što je Vanđelić odstupio s mjesta ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, a Mirjanu Čagalj jedan od naših sugovornika opisao je kao "sivu eminenciju za velike funkcije". Baš zbog toga, ali i činjenice da je jako cijenjena u svojoj struci te uživa velik ugled, Čagalj bi potencijalno zaista mogla biti Plenkovićev adut za upražnjenu ministarsku fotelju.

Fotelju bi volio Radimir Čačić?

Na funkciju ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine navodno ima aspiracije šef Reformista Radimir Čačić, koji je u zadnje vrijeme dosta istupao u medije. U razgovoru za N1 televiziju, Radimir Čačić naveo je da, ako se istražuje radnje prošire na još kojeg ministra ili pak na potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, da njegovi Reformisti takvu Vladu ne mogu podržavati.

Ovo nije prvi puta da Radimir Čačić "prijeti" odlaskom iz Vlade, no to Plenkoviću za sada ne igra nikakvu ulogu. On je svoje redove nedavno pojačao Silvanom Hreljom, a zadnjih tjedana intenzivirala se priča i o podršci Hrvoja Zekanovića. "Za Plenkovića nema straha. Ode li Čačić iz Vlade, on svejedno ima 80-ak ruku na svojoj strani", veli nam jedan od sugovornika s kojima smo razgovarali.

Drugi sugovornik kaže nam da su Čačićeve izjave o izlasku iz koalicije samo blef. "On ima dva državna tajnika, ljude na visokim funkcijama po državnim tvrtkama…sumnjam da bi to riskirao", kaže nam.

Radimir Čačić navodno je jako dobro analizirao situaciju oko obnove, što se vidi po podacima kojima barata te s kojima istupa u medijima oko te teme. No, pitanje je hoće li Plenković uzeti ovog političara u obzir za ministarsku poziciju, s obzirom na nedavne izjave gdje je ministra obrane Marija Banožića nazvao "potkapacitiranim", a što mu je premijer Andrej Plenković jako zamjerio. Također, Čačić nije HDZ-ovac, a nema indicija da bi uzdrmani Plenković želio prepustiti ministarsko mjesto koalicijskim partnerima.

Net.hr pokušao je doći i do gospođe Čagalj i do gospodina Čačića, no za komentar ih ovog puta nismo uspjeli dobiti. Tko će naslijediti Darka Horvata treba tek vidjeti, a razgovori će navodno započeti već danas na zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, koja će se održati putem video linka s početkom u 16 sati.