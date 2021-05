TKO ĆE NA ČELO ZAGREBA? Prema novom istraživanju jedan kandidat će ‘pomesti’ sve ostale, ali za drugo mjesto se vodi – mrtva trka

Tomislav Tomašević vodi i trenutačno može računati na potporu 41,5 posto birača

Cijela Hrvatska za devet dana izlazi na birališta jer će uslijediti lokalni izbori. Nakon dva desetljeća, prvi put ime Milana Bandića neće biti na listiću, a Dnevnik Nove TV proveo je zadnje veliko istraživanje o raspoloženju birača u Zagrebu.

Tomislav Tomašević vodi i trenutačno može računati na potporu 41,5 posto birača. Od Bandićeve smrti i istraživanja koje je tada Nova TV radila, Tomašević je povećao rejting.

Mrtva trka za drugo mjesto

Za drugo mjesto prava je mrtva utrka. Drugi je Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta s 11,4 posto potpore, a odmah iza njega s potporom do 11,1 posto nalazi se Davor Filipović iz HDZ-a.

Aktualna gradonačelnica Jelena Pavičić Vukičević u završnicu kampanje ulazi s potporom od 8,9 posto. Joško Klisović pada i sada je na 6,7 posto, Vesna Škare Ožbolt također pada i trenutačno je na 6,6 posto. Zvonimir Troskot može računati na 4,7 posto, a Anka Mrak Taritaš na 2,3 posto. Davor Nađi iz Fokusa sa svojom centrističkom politikom privukao je 2 posto birača metropole. Željko Tokić može računati na 0,2 posto potpore. Neodlučnih je 4,7 posto birača.

Tko će glasovati za vodeće kandidate?

Tomislav Tomašević ima golemu prednost. Veću potporu ima među mladima i to do 29 godina gdje može računati na 47 posto, a među populacijom od 30 do 44 godine i do 53 posto. Očekivano i većina visokoobrazovanih birača podupire Tomaševića, njih 51 posto.

Miroslav Škoro je među muškim biračima malo popularniji, podupire ga 16 posto njih, ali i među populacijom od 60 godina i više, gdje ga podupire također 16 posto birača te onima koji zarađuju od 3500 do 6500 kuna, 18 posto. Davor Filipović na izbore izlazi s malo većom potporom među mladima nego u općoj populaciji, ima 16 posto njihovih glasova, no i on kao pripadnik “stare” stranke može računati na veću potporu među biračima iznad 60 godina i to 16 posto, kao i onih s primanjima od 3500 do 10 000 kuna, također 16 posto.

Jelena Pavičić Vukičević veću potporu ima među biračima od 30 do 44 godine, 14 posto njih dalo bi joj svoj glas, među biračima iz ostalih naselja, podupire je 16 posto njih te onima koji zarađuju od 6500 do 10000 kuna, 13 posto. Joško Klisović popularniji je među biračima iznad 60 godina, dobio bi 12 posto njihovih glasova, onima s osnovnom školom, podupire ga njih 18 posto te s prihodima do 3500 kuna, također 18 posto.

Vesna Škare Ožbolt malo je popularnija među ženskom populacijom, glas joj daje 9 posto žena, kod birača starijih od 60 godina, također 9 posto te onima s prihodima do 3500 kuna, 22 posto.

Tomašević pobjeđuje Škoru u drugom krugu, ali i Filipovića

Tomašević u drugom krugu uvjerljivo pobjeđuje Miroslava Škoru. Tomašević osvaja 62,7, a Škoro 25,2 posto. Na izbore neće izaći 7,8 posto birača, a njih 3,9 još nije odlučilo kome dati glas. Tomašević i tu opet dobiva većinu SDP-ovih birača, čak 81 posto, glas bi mu dalo i 61 posto birača ostalih kandidata te 64 posto neodlučnih.

Škoro pak može računati na potporu 43 posto birača Vesne Škare Ožbolt, 49 posto birača MOSTA te 32 posto birača HDZ-a. Tomislav Tomašević u drugom krugu, ako se na listiću nađe Davor Filipović, odnosi pobjedu. Tomaševića bi zaokružilo 59,5 posto birača, a Filipovića njih 26,6 posto. Na izbore ne bi izašlo 8,6 posto, a još ne zna komu dati glas 4,8 posto birača.

Tomašević u drugom krugu može računati na 81 posto SDP-ovih birača, ali i na većinu glasača Vesne Škare Ožbolt, njih 45 posto, te na 64 posto birača ostalih kandidata. Filipoviću će u drugom krugu svoje glasove dati MOSTOVI birači, i to njih 38 posto, 40 posto birača Miroslava Škore te 33 posto birača Vesne Škare Ožbolt.

Pobjeda Tomaševića i kada je u pitanju aktualna gradonačelnica

Tomašević više nego uvjerljivo pobjeđuje i aktualnu gradonačelnicu. Tomašević bi dobio 60,2 posto, a Jelena Pavičić Vukičević 25,9 posto. Na izbore ne bi izašlo 9,1 posto birača, a njih 4 posto još ne zna komu dati glas.

Tomašević u ovom srazu može računati na većinu birača SDP-a, izabralo bi ga 76 posto njih, te 61 posto birača ostalih kandidata i na kraju 66 posto neodlučnih.

Jelena Pavičić Vukičević može tu računati na većinu birača HDZ-a, njih 53 posto, 44 posto Troskotovih birača te 37 posto birača Vesne Škare Ožbolt.

U srazu na ljevici Tomašević pobjeđuje

Tomislav Tomašević, ako se kojim slučajem u drugom krugu nađe i Joško Klisović, lako pobjeđuje. Tomašević dobiva 59,9 posto glasova, a Klisović 18,9 posto. Ne bi izašlo na izbore 14 posto birača, a njih 6,6 posto odbija odgovoriti.

Tomašević u ovom srazu većinu glasova može dobiti kod neodlučnih, čak 72 posto, kod birača ostalih kandidata dobio bi 59 posto, ali poduprlo bi ga i 37 posto birača Jelene Pavičić Vukičević. Klisović može pridobiti Troskotove birače, njih 46 posto, tu je i 51 posto birača Vesne Škare Ožbolt, ali i 30 posto birača Jelene Pavičić Vukičević.

Tomašević pobjeđuje Vesnu Šakre Ožbolt

Tomašević u ovom srazu dobiva 56,7 posto, a Vesna Škare Ožbolt 29,7 posto. Neće glasovati 10 posto birača, a njih 3,1 posto još ne zna. Tomašević i tu ima većinu birača SDP-a, 75 posto njih, 41 posto birača ostalih kandidata te 62 posto neodlučnih.

Vesna Škare Ožbolt mogla bi računati na 48 posto birača Bandićeve stranke, 67 posto HDZ-ovih birača i 49 posto Troskotovih birača.

Ulazak u Gradsku skupštinu

Tko bude imao 26 vijećnika, ima većinu i može mirno vladati Zagrebom. Trenutačno vodi lista MOŽEMO s potporom od 36,6 posto. Domovinski pokret druga je lista s 10 posto, zatim HDZ s 9 posto.

Odmah iza njih je lista BM365 s potporom od 8,9 posto, SDP može računati na 6,4 posto, a Vesna Škare Ožbolt na 5,7. Za izborni prag bori se još MOST sa 3,7 posto potpore. Ostalih 12 lista zajedno osvaja 7,5 posto i nemaju šanse ući u skupštinu, ali i dalje je visokih 12,2 posto neodlučnih.

Istraživanje je provedeno na stratificiranom slučajnom uzorku od 700 punoljetnih građana Zagreba. Uzorak je stratificiran prema gradskim četvrtima, a odstupanja strukture uzorka od strukture populacije prema spolu, dobi i stupnju obrazovanja korigirana su postupkom otežavanja. Istraživanje je provedeno od 5. do 6. svibnja 2021. godine. Pogreška mjerenja je +/-3,7%.