TKO ĆE NA ČELO OSIJEKA NAKON VRKIĆA? Najnovije istraživanje pokazuje da jedan kandidat uvjerljivo vodi u prvom krugu

Četiri su dana do lokalnih izbora, pred kandidatima još dva dana kampanje, a koji imaju najviše šanse donosimo vam u ekskluzivnom istraživanju Promocije plus.

Nakon Splita i Rijeke vidjet ćemo kako stoji sedmero gradonačelničkih kandidata u Osijeku. Tko je siguran, tko se bori za ulazak u drugi krug, a tko je podbacio otkriva Damira Gregoret na RTL-u Danas.

Prvi krug

Nakon 8 godina Ivana Vrkića najveći slavonski grad dobit će novog gradonačelnika ili gradonačelnicu, a najviše šanse da dobije prvog čovjeka Osijeka, i to prvi put u povijesti, ima HDZ. Uvjerljivo vodi njihov član, najmlađi kandidat Ivan Radić kojeg osim HDZ-a podupire i niz koalicijskih partnera. 34,6 posto njega bi zaokružilo u prvom krugu. No mrtva trka vodi se za drugi krug – Berislava Mlinarevića, kojeg podupire Domovinski pokret i MOST – bira 16,9 posto ispitanika, a SDP-ova Gorana Kušeca 16,6!

Iako za drugi krug imaju znatno slabije šanse nije zanemariva ni potpora ostalih kandidata. Vladimir Šišljagić, kao kandidat Snage Slavonije i Baranje – 8,6 posto. Katarina Kruhonja ispred platforme MOŽEMO 6,3 posto, Vladimir Ham kandidat koalicije oko HNS-a 4,3 posto i kandidat grupe birača Miroslav Vanek 4,1 posto. Svi kandidati do nedjelje još stignu motivirati i 8,7 posto neodlučnih.

Drugi krug

Grad na Dravi očito će gradonačelnika dobiti 30. svibnja u drugom krugu za što postoji više opcija. U srazu HDZ-ova Ivana Radića i Berislava Mlinarevića, kojeg podupire Domovinski pokret i MOST, Radić bolje stoji. 44,8 posto Radić : Mlinarević 37,3 posto. Birači s lijevog spektra u ovakvom srazu znatno češće biraju Mlinarevića, no vidimo da ima dosta neodlučnih (9,4 posto) kao i onih koji neće glasati (8,5 posto).

U slučaju sraza HDZ-ova i SDP-ova kandidata Radićeva prednost (49,0 posto) još je uvjerljivija naspram Kušeca (35,1 posto) iako i tu, vidimo, ima neodlučnih (9,0 posto) i onih koji neće izići (7,0 posto).

I treća, prema podacima samo teoretska opcija: Mlinarević-Kušec. Tu se HDZ-ovi birači češće odlučuju za kandidata Domovinskog pokreta i MOST-a (43,9 posto) nego za SDP-ova kandidata (32,5 posto). Neodlučnih je 9,1 posto, a onih koji neće glasati u drugom krugu 14,4 posto.

Gradsko vijeće

I dalje aktualni gradonačelnik Vrkić proteklih je 8 godina poprilično šareno sklapao gradsko vijeće, a prema rezultatima istraživanja HDZ bi i u Vijeću dobio uvjerljivo najviše zastupnika. Bira ih 35,4 posto ispitanika. Druga lista je SDP-ova – 17,5 posto, a tek nešto manje ima zajednička lista Domovinskog pokreta i MOST-a (17,1 posto). MOŽEMO prema podacima ulazi u Vijeće – bira ih 7,4 posto ispitanika.

Lista Snage Slavonije i Baranje blizu je praga (4,5 posto), dalje je lista Miroslava Vaneka (3,4 posto), a manje šanse za ulazak u Vijeće imaju liste HNS-HSS-Reformisti (2,3 posto), još manje lista HDSSB (1,4 posto). Prostora svi još imaju kod neodlučnih birača kojih je 10,9 posto.

NAPOMENA: Istraživanje je ekskluzivno za RTL provela agencija Promocija plus na uzorku od 600 ispitanika. Podaci su prikupljeni od 10. i 11. svibnja 2001. Standardna greška uzorka je +/- 3 cijela 99 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.