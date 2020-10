Ravnatelj KBC-a Split nada se da Spaladium Arena neće biti aktivirana: “Sve je moguće, ali nitko ne zna hoće li do toga doći. Bilo bi odlično da je nikada ne aktiviramo. Bolničko osoblje KBC-a Split ne može opskrbiti arenu, niti se brinuti o bolesnima koji će, moguće je, tamo biti smješteni. Jednostavno nemamo kadra’

Nakon što je prije nekoliko dana apelirao na odgovorno ponašanje jer se bolnički kapaciteti u Splitu ubrzano pune, prof. dr. sc. Julije Meštrović, ravnatelj KBC- a Split, rekao je danas za Slobodnu Dalmaciju da postoji ideja o preseljenju dijela bolesnika oboljelih od Covida u kninsku bolnicu, ali da su još daleko od realizacije.

“Eskalira li ova situacija, važno je sačuvati KBC Split za one najteže bolesnike. Dakle, da se kadrovski i materijalni resursi usmjere na one najpotrebitije. Nameće se ideja da se dio zaraženih koji su u boljem kliničkom stanju hospitalizira drugdje”, rekao je.

U ZAGREBU ČAK 853 NOVOZARAŽENIH: Od utorka se uvodi novost u testiranjima, a mjere se produljuju za mjesec dana

Nedostatak osoblja

Dok se pojavljuju vijesti iz zagrebačkih bolnica o kaosu i nedostatku lijekova i hrane, Meštrović tvrdi da u KBC-u Split ima dovoljno i hrane i lijekova te da su pacijenti zbrinuti. “Međutim, jedan od problema je nedostatak osoblja, pa zbog toga može dolaziti do povremenih teškoća, ali oni ne utječu na zbrinjavanje hospitaliziranih pacijenata”, dodao je.

Kaže da trenutno ima mjesta za nove Covid-19 pozitivne pacijente. “Ali hoćemo li sve iskoristiti ili ćemo cijelu bolnicu na Križinama opet pretvoriti u Covid-centar ovisi o građanima i njihovu odgovornom ponašanju. Na nama liječnicima je da apeliramo i ne smijemo se umoriti u prosvjećivanju javnosti. Ako treba još ću sto puta ponoviti: distanca, maske, pranje ruku, izbjegavanje većih okupljanja, čuvanje naših najstarijih”, poručio je.

Hrvatski liječnici spominju primjer Njemačke gdje postoji novčana sankcija za nenošenje maski, čega kod nas nema. Međutim, Meštrović smatra da sankcije u sadašnjim uvjetima nisu rješenje. “Sada je situacija već toliko eskalirala da nam preostaje samo upozoravati ljude da se saberu i ponašaju odgovorno. Nitko ne želi lockdown. Pogledajte primjere Francuske, Njemačke, proglasili su zatvaranje kako bi sačuvali bolnički sustav. Kad se epidemija razbukta, onda je jedino rješenje, nažalost, lockdown.”

SLOVENIJA PRODUŽILA RIGOROZNE MJERE: Učenici na jesenskim praznicima; ‘Projekcije, na žalost, govore da će broj oboljelih još rasti’

Grupni posjeti trgovinama bez maski

Slobodna Dalmacija piše kako na internetu neki pozivaju da se ide u grupne posjete trgovinama bez maski. “Ne znam što bih tim ljudima poručio, osim da sam razočaran takvim ponašanjem. Ljudi moraju shvatiti da se bolnički sustav može pobrinuti za bolesne ako je krivulja zaraženih niska, međutim ako izgubimo kontrolu nad bolešću, onda dovodimo u opasnost cijeli sustav, dakle i za liječenje Covid-19 bolesnika, ali i drugih kroničnih bolesnika”, rekao je.

Meštrović kaže da u KBC-u Split trenutno imaju ukupno sedamdesetak respiratora, od kojih je dio na raspolaganju Covid pacijentima, a dio treba i za druge bolesnike. Na pitanje koliko jedan pacijent na respiratoru zahtijeva pažnje, kaže: “Puno, ovisi kakvo mu je stanje i kakve još bolesti ima”.

“Različite su kliničke okolnosti, ali generalno govoreći, netko tko ima zatajenje vitalnih funkcija cijelo vrijeme uz sebe mora imati barem jednu medicinsku sestru i jednog liječnika. U akutnom slučaju pogoršanja stanja zna se dogoditi da su na intervenciji potrebna i dva liječnika te čak četiri do pet sestara. I nije teško zamisliti kakvi će kadrovski zahtjevi biti ako broj zaraženih nastavi rasti”, objasnio je Meštrović.

OVO BI MOGAO BITI VELIKI PROBLEM: Liječnici će moći proglasiti nekoga zaraženim čak i bez testiranja na koronavirus

Aktivacija Spaladium Arene

Ako nastavi rasti brojka oboljelih, Meštrović kaže da je moguća i ponovna aktivacija Spaladium Arene. “Sve je moguće, ali nitko ne zna hoće li do toga doći. Ovisi o popunjavanju bolnice, kliničkoj slici zaprimljenih i drugim parametrima. Bilo bi odlično da je nikada ne aktiviramo. Razgovaramo sa Stožerom, i struka i vlasti svjesne su tog problema. Bolničko osoblje KBC-a Split ne može opskrbiti arenu, niti se brinuti o bolesnima koji će, moguće je, tamo biti smješteni. Jednostavno nemamo kadra”.

Ponovio je da nemaju ljudstva ni za tekuće potrebe budući da im i u normalnim okolnostima nedostaje medicinskih sestara. “A onda možete pretpostaviti kako je sada u ovim izvanrednim okolnostima koje bi se mogle dodatno pogoršati”, dodao je Meštrović za Slobodnu Dalmaciju.

VAŽNO OTKRIĆE: Otkrili što olakšava virusu da uđe u ljudske stanice. A onda, za samo nekoliko sati, dopire do žila u mozgu

Nepredvidiva situacija

U Stožeru Splitsko-dalmatinske županije završen je sastanak s ravnateljima bolničkih ustanova. Načelnik županijskog Stožera Luka Brčić na početku konferencije za novinare rekao je da je glavni motiv sastanka bio očuvanje bolničkog zdravstvenog sustava u KBC Split.

“KBC Split je jedina bolnica na prostoru ovakvog tipa, njoj gravitira oko milijun ljudi. I sad kad imamo povećan broj oboljelih, moramo reagirati preventivno. Moramo imati na umu najgore scenarije. Trenutno u KBC Split situacija nije alarmantna, 70 ljudi je hospitalizirano. Situacija je pod kontrolom.

Međutim, uz ovaj porast novooboljelih koji je svaki dan nepredvidiv i mi ne možemo znati što će biti za pet dana. Uz nepredvidivi porast broja oboljelih ne možemo garantirati što će se dogoditi za pet dana. Zato smo sazvali sastanak s ljudima iz zdravstvenog sustava da vidimo kako iskoristiti sve kapacitete. Sve kapacitete treba iskoristiti, pozvali smo umirovljenike, studente, da ne dođemo u težu situaciju”, rekao je.

Što se tiče Splitsko-dalmatinske županije, uz prostorne probleme koji su lakši u usporedbi s kadrovskim problemima, kaže da će se osigurat financijska sredstva za eventualno angažiranje njegovateljica. Bilo koji skup, koji se održava mimo pravila, ne mogu podržati, rekao je Brčić dodajući da još nisu dobili izvještaj policije o proslavi Torcide i neprodržavanju mjera.

‘PORUKE NISU DOBRE’; Ivan Đikić tvrdi da se virus sada širi bez žarišta: ‘Primijetili smo da postoji oko 40 mutacija, najčešća je jedna…’

Racionaliziranje kapaciteta

Ravnatelj Meštrović potom je istaknuo da se moraju pripremiti na sve veći broj oboljelih koji će trebati hospitalizaciju. “Istovremeno treba pružati zdravstvenu uslugu svima, a da bismo to postigli moramo racionalizirati kapacitete. Cilj je upotreijebiti sve stacionarne kapacitete da zdravstveni sustav održimo funkcionalnim za sve. No, sve će ovisiti o broju bolesnih i hospitaliziranih.”

O situaciji u KBC-u Split rekao je da mogu primiti 148 bolesnika u dijelu koji je rezerviran za one inficirane covidom. “Morali bismo reagirati prije nego što primimo zadnjeg pacijenta. Pratit ćemo situaciju, brojeve, trendove i na vrijeme reagirati i pokušati usmjeriti pacijente ako se mogu liječiti negdje drugdje. Liječeni u prvom valu su bili starije životne dobi nego sad, a klinička slika je ista. Radimo normalno koliko god je to moguće. Još uvijek je 50 posto kapaciteta popunjeno, to je dobro, ali broj zaraženih u županiji je loš podatak. Stanje je vrlo ozbiljno”, kazao je Meštrović.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.