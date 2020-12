TKO ĆE KONTROLIRATI EPIDEMIOLOŠKE MJERE U CRKVAMA? ‘Upadanje policije nije preporučljivo jer je crkva zaštićena od njihove kontrole’

Iako je Katolička crkva Vatikanskim ugovorom s Hrvatskom zajamčila nepovredivost crkvenih prostora, policija i druge državne službe imaju pravo ulaziti u njih u iznimnim situacijama, no i pravni stručnjaci dvoje je li kontrola pridržavanja epidemioloških mjera jedna od njih

Novim epidemiološkim mjerama koje su na snazi od subote pa najmanje do 21. prosinca određeno je da na javnim okupljanjima ne smije biti više od 25 osoba. Od ranije je već određeno da se u zatvorenim prostirma moraju nositi zaštitne maske, održavati razmak, dezinficirati ruke… No, vrijedi li to i za crkve? Mnogo je upita bilo u javnosti, a s obzirom na specifičan položaj Katoličke crkve i četiri ugovora koje je Hrvatska potpisala s Vatikanom, pitanje je može li policija ulaziti u crkvene objekte i nadzirati drže li se svećenici i vjernici zadanih mjera.

Nepovredivost crkvenog prostora

Odvjetnica i u brojnim slučajevima pravna zastupnica Katoličke crkve, Zvjezdana Znidaršić Begović, tvrdi da je prema prvom Ugovoru o pravnim pitanjima između Svete stolice i Republike Hrvatske zajamčena nepovredivost crkava, kapela te crkvenih prostora. No, članak 7. je definirao neke iznimke u kojima državna tijela mogu ući u crkvene prostore hitno i bez najave.

“Samo zbog posebno važnih razloga nadležna tijela mogu poduzeti sigurnosne mjere na tim mjestima i bez prethodne obavijesti nadležnih crkvenih vlasti ako je to hitno zbog zaštite života i zdravlja i spašavanja dobara od posebne povijesne i kulturne vrijednosti. Znači, državne vlasti mogu nadzirati prostor crkve samo ako je hitno i ako je posrijedi zaštita života. Tu se sad postavlja pitanje interpretacije što je to hitno i u kojim situacijama predstavnici države mogu nenajavljeno dolaziti i pregledavati prostor crkve”, izjavila je za Jutarnji.

Crkva je zaštićena od policijske kontrole

Ona smatra da je ograničenje okupljanja više od 25 osoba u crkvama nelogično, jer nije isto imati 25 osoba u maloj kapelici u Vlaškoj ulici u Zagrebu ili u katedrali ili, primjerice, u crkvi Sveta Mati Slobode na Jarunu, gdje može doći i nekoliko stotina ljudi i održavati razmak. Bivši hrvatski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko tvrdi da predstavnici države mogu ući u prostor crkve ako tragaju za počiniteljem kaznenog djela za koje je propisana kazna veća od pet godina zatvora. Pritom nije bitno radi li se o pripadniku svećenstva ili nekoj drugoj osobi.

“Upadanje policije u crkvu u ovakvim situacijama radi kontrole provedbe protuepidemijskih mjera nije preporučljivo jer je crkva zaštićena od policijske kontrole. Međutim, imali smo brojne slučajeve gdje sami svećenici nisu željeli poštivati protuepidemijske mjere. Mislim da nije problem, ako svećenici to žele, kontrolirati propisani broj prisutnih na vjerskim obredima i kad ih je previše unutra, da dio njih zamole da napuste crkveni prostor. Ne vjerujem da ih vjernici ne bi poslušali. Mislim da je tu ključno ponašanje svećenika, a ne sama kontrola mjera”, uvjeren je Maštruko.

Profesor javnog i upravnog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu, Vedran Đulabić tvrdi da policija u izvanrednim i Ustavom propisanim okolnostima može ulaziti svuda pa i u crkve. “Naravno da su vjerski objekti zaštićeni, ali u izvanrednim situacijama kad su ugroženi životi i zdravlje ljudi, policija može ući i pregledati prostorije svih pravnih osoba pa i Crkve. U kasnijem pravnom postupku može se osporavati je li postojala osnova”, istaknuo je.

