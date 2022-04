Zahuktava se izborna kampanja za splitsku vlast, gdje za sada najbolje stoje kandidati Centra i HDZ-a, znanstvenik protiv znanstvenika. I jedan i drugi uvjereni kako će im pobjedu donijeti njihova osobnost, javlja RTL Danas.

"Prva stvar je Zoran Đogaš, onakav kakav jest. I to je bio preduvjet svih razgovora, svih ponuda. Je l' mogu ja biti ono što jesam? Možeš. Može", kazao je za RTL Zoran Đogaš, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita.

"Ja sam znanstvenik ali sam bio i gradonačelnik. Ja se nadam i budući gradonačelnik Splita", kazao je za RTL Ivica Puljak, kandidat Centra za gradonačelnika Splita.

Smokvin list za njihovu korupciju

Đogaš kaže da je malo zbunjen čitavom ovom situacijom. "Ono kako ja to vidim, da su izbori bili nepotrebni, a sad su jako potrebni. Dakle dogodila se jedna mala promjena i ja to mislim sada iskoristiti, tu promjenu", tvrdi Đogaš.

"U ovih deset mjeseci smo pokazali jedan smjer u kojem grad treba ići, to je smjer reda, smjer javnih sadržaja, javnih natječaja. Sad pitamo građane, želite li da nastavimo tim smjerom", kazao je Puljak.

"Kažu Zoran Đogaš jednako smokvin list. Da, e to je bumerang. Dakle bumerang je jedan mali alat, oružje može biti, a može biti igračka i ona se vrati onom tko ga je poslao. Toliko", kazao je Đogaš.

"Pa ja mislim da je svaki kandidat smokvin list za njihovu korupciju, kriminal i klijentelizam, za Vicu Mihanovića i njegov način na koji on je plagirao doktorat i na koji način on predstavlja sve ono što je HDZ napravio u ovom gradu i državi", kazao je Puljak.

"Pa mislim da je gospodin koji je kandidat HDZ - a izgleda bespravni graditelj u Varoši i sad se ja pitam kako on i na koji način može uvoditi red u grad", dodao je Puljak.

"Naravno da su to, prljava kampanja i udarci ispod pojasa. Ne govore o tome da je čitav Varoš, čitav grad, nepovezane građevinske čestice, neusklađenost katastra i zemljišnih knjiga, to je ozbiljan posao to se treba raditi. i sad su izazvali kontrareakciju. Sad me puno ljudi podržava i više me voli nego što su me voljeli prije", kazao je Đogaš.

Puljak po anketama stoji bolje

Prve ankete kažu kako kandidat Puljak stoji bolje od kandidata Đogaša, no i jedan i drugi zadovoljni su rejtingom. Sve ukazuje na drugi krug izbora.

Puljak se nada da će građani prepoznati to što su radili te da će im dati još veću podršku.

"41, 23. 23 Zoran Đogaš, ka ono nitko ga ne zna od ovih ljudi koji su s ulice koji su izvan mog miljea, to je sjajan početak. Od 60 i nešto posto ljudi nije upoznalo Zorana nego je imao 10ak minuta u javnim medijima. Super priča", kazao je Đogaš.