TKO BI SE OVO USUDIO? Zadranka odlazi s 18-mjesečnim sinom živjeti u planine, i to na četiri godine

Buduća domarica Planinarskog doma na Paklenici sljedeće če četiri godine morati 24 sata na dan, sedam dana tjedno boraviti usred planina, no nju to nimalo ne smeta. Naprotiv!

Zadranka Irena Šaran (32) pobijedila je na natječaju za domara koji će iduće četiri godine živjeti u Planinarskom domu na Paklenici i i cijelo se to vrijeme brinuti o cijelom kompleksu, piše Slobodna Dalamacija.

Radno vrijeme bez prestanka, a plaća nikakva – savršeno!

Irena će sa sobom povesti i svog 18-mjesečnog sina. Zanimljivo je i da za svoj ‘posao’ ona neće dobivati nikakvu plaću, već će morati sama dodatno zarađivati za život.

“Posao je zaista specifičan. Osim što u Domu treba biti 365 dana u godini i brinuti o svemu, domar treba sebi osigurati plaću tako što će zapravo zarađivati kao ugostitelj, jer u Dom ljudi dolaze na okrjepu i spavanje. Ako osoba koja je domar kuha, prodaje piće i ima druge ideje kako zaraditi novac, apsolutno sva zarada je njegova. U ovom slučaju njezina, Irenina”, kaže predsjednik Planinarskog društva ‘Paklenica’ Domagoj Diklić, dodajući da se na natječaj javilo pet kandidata i Irena Šaran je bila jedina žena, no bila je „apsolutno najbolji izbor“. Pomagati će joj suprug koji će dostavljati robu, ali ona se četiri godine neće moći maknuti iz Doma, jer gosti nenajavljeni dolaze u svako doba dana i noći. No to joj, barem za sada , uopće ne smeta.



Zaljubljena u prirodu

“Ja sam ovu priliku ‘vrebala’, čekala, nadala joj se. To je posao mojih snova, planina je moj život. Prvi put sam na planinu pošla s tatom, to je bilo 1996. godine, i s njim sam došla na vrh Dinare, na najviši vrh u Hrvatskoj. Bilo je čarobno i tu se dogodila ljubav prema planini. Ali pravi ‘okidač’ bio je 2012., pridružila sam se zadarskim speleolozima i otkrila da planina nije lijepa samo gore, nego i ispod. Moja fascinacija je velika, posao koji sam dobila na Paklenici smatram ispunjenjem svojih snova i potpuno ću mu se posvetiti”, kaže Irena Šaran.

Trenutno je u Domu domar još uvijek Dalibor Bračić, čiji je mandat isto trajao četiri godine. Posjetitelji na raspolaganju imaju kuhinju, blagovaonicu i sanitarni čvor. Dom ima električnu energiju i tekuću vodu. Bilo kakve popravke plaća PD Paklenica, no za red u četiri sobe odgovoran je domar. Dvije sobe imaju krevete na kat i mjesta za 12 ljudi, dok su druge dvije sobe veće, a u njima se spava u vrećama.

“Svjesna sam da će iduće četiri godine Dom na Paklenici doslovno biti moj dom 365 dana u godini. Ne bojim se ničega, zapravo ne znam čega bih se čovjek mogao bojati u NP Paklenica. Moj sin će dobro očvrsnuti”, rekla je Irena, dodajući da će joj suprug pomagati u svemu. “Meni posao, njemu izlet”, zaključila je Zadranka, prva domarica u povijesti Planinarskog doma na Paklenici.