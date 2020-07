TKO BI MOGAO UDRUŽITI SNAGE NAKON IZBORA? Stručnjaci o Škori i HDZ-u, velikoj koaliciji…: ‘SDP ima jedan problem’

Mamić je podsjetila da između HDZ-a i Mosta postoji jako puno animoziteta. Andrej Plenković je rekao da ne spada u društvo Škore, što je, smatra ona, slučaj i s Mostom

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić objasnila je danas za N1 da će se mnogi birači pitati zašto bi glasali za Miroslava Škoru ako će premijer ostati Andrej Plenković. Politički komentator Dražen Ćurić, pak, kaže da nisu isključene niti sad naizgled nemoguće kombinacije.

“Mislim da još nije isključena koalicija HDZ-SDP“, rekao je Ćurić i podsjetio da velike koalicije u EU nisu rijetkost.

“Treba i osluhnuti što Angela Merkel, ‘Mutti’, želi. Teško će HDZ i Škoro dobiti dovoljno mandata da mogu skupa vladati“, kazao je.

Most može biti podrška

Za Most, smatra on, nije nemoguće da se ponudi kao projektna podrška desnoj, pa čak i lijevoj vladi. S tim se složila Mamić.

“Projektno mogu svi sve podržavati, to bi bila najlakša poruka za javnost“, kazala je i podsjetila da će najesen biti mnoštvo argumenata upravo za moguće takvo rješenje.

Bit će to, rekla je, teška vremena, trebat će podizati sredstva iz EU-a, a proračun neće biti dovoljan za puno toga. Za to će biti potrebna stabilna i efikasna vlast.

Razlike su, međutim, ogromne. Mamić je rekla da su Domovinski pokret danas, i Most kad je na izborima kao nova stranka osvojio 19 mjesta u Saboru, različite situacije.

“U Mostu su tada bili neiskusni. Ali, ljudi oko Škore nisu neiskusni. Oni znaju pregovarati i tvrdo će pregovarati. Već šalju poruke biračima i potencijalnim koalicijskim partnerima“, kazala je i naglasila da biračima moraju odgovoriti na pitanje: “Zašto bi glasali za Škoru ako će ostati premijer Andrej Plenković?“

‘Situacija je neizvjesna, ali vlast je dobro ljepilo’

Ipak, kaže ona: “Koliko je HDZ-u Domovinski pokret dobar ko

alicijski partner, pitanje je, ali mislim da baš i nije optimalan. Ali, vlast je dobro ljepilo.“

Situaciju su i Mamić i Ćurić opisali kao vrlo neizvjesnu.

Mamić je podsjetila da između HDZ-a i Mosta postoji jako puno animoziteta. Andrej Plenković je rekao da ne spada u društvo Škore, što je, smatra ona, slučaj i s Mostom. Kao problem približavanju Škore i Mosta vidi, koliko god je Most konzervativna stranka, u Domovinskom pokretu ima puno elemenata krajnje desnice. Dodala je da je Miroslav Škoro sada u fazi „kontrole štete“ nakon što u javnosti nije dobro odjeknulo njegovo pozivanje na određena ministarstva.

Što se ostalih kombinacija tiče, Ćurić je uvjeren da će treće opcije, slijeva i zdesna, imati veliku priliku:

“Možemo! su tu u najboljoj poziciji. Most je pametno ‘kupovao’, nogometnim rječnikom rečeno, i doveo je obitelj Raspudić. SDP i HDZ više nisu onako jaki, nisu monolitni kao na prošlim izborima. Sad bi liste HDZ i SDP mogle osvojiti maksimalno 55 posto, a na prošlima je to bilo 70 posto. Vidjelo se to već na predsjedničkim izborima. Imat ćemo treći blok na ljevici ili na desnici koji će biti otprilike isto jak kao i SDP i HDZ“, kazao je Ćurić.

Problem SDP-a

Na sučeljavanju, dodao je, između Davora Bernardića i Plenkovića još se nešto i može dogoditi ako bi tko napravio neku kardinalnu grešku. Ali, smatra, tu niti SDP niti HDZ ne trebaju računati na neke posebne političke poene. SDP-u je predbacio način na koji su vodili kampanje:

“U cijeloj kampanji nismo vidjeli šefa SDP-a na njihovim plakatima i spotovima. Prosječan birač može zaključiti, ako im nismo vidjeli šefa, ako se stranka srami njega, zašto bismo mi za njih glasali.“

Mamić je, pak, rekla da je HDZ vodio “dosta dosadnu kampanju“, a SDP depersonaliziranu, što nije dobro po kampanju. SDP, rekla je, ima još jedan problem:

“Tu je i tehnički problem, na njihovom listiću ne piše Restart. To će dodatno zbuniti starije birače, slušali su stalno o Restartu, a tamo će vidjeti stranke, SDP, HSS, HSU…„