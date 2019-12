TKO BI MOGAO NASLIJEDITI KITAROVIĆA? Kim Ann su vrijeđali, Sanja čuva leđa Zoranu, a Jakov? On treba izdržati…

U dosadašnjoj predizbornoj kampanji najviše je bila izložena Kim Ann Škoro, iako na prljav način, dok se Jakov Kitarović i Sanja Musić Milanović uz svoje supružnike pojavljuju u svakoj mogućoj prilici, ali su često po strani

Hillary Clinton, Michelle Obama, Melanija Trump, Brigitte Macron. Sve su one prve dame, aktivne u društvu za vrijeme i nakon predsjedničkih mandata svojih supruga. Poznate su u javnosti te su na razne načine ostavile dobar dojam među biračima. U tijesnoj bitci za izbore one mogu biti jezičac na vagi. Upravo zato su neki od njih, više nego ikad u povijesti izbora u Hrvatskoj, uključili svoje bolje polovice, dok su drugi, pak, svoje obitelji skrili od javnosti. Sami nisu htjeli komentirati koliko im supruge i obitelj znače u kampanji. No, to se vidi i iz javnih nastupa.

“Najgore je bilo, u stvari, to što su mi dirnuli u suprugu. Ja sam im to oprostio, ali nikad neću zaboraviti. Moja supruga je iz Kostrene, podrijetlom iz Hreljina”, rekao je Miroslav Škoro na skupu u Rijeci.

Njegova supruga Kim Ann u kampanji nije puno govorila, ali su drugi govorili o njoj, točnije o njezinom podrijetlu. Tako je trač iz frizerskog salona u kojem se šiša Kolinda Grabar Kitarović danas natjerao Škoru na suze. Možda je i zbog toga nije htio aktivnije uključivati u svoju kampanju za Pantovčak. Poručio je i što ona misli o ulozi prve dame.

“Ja sam uvjeren, da ni ona, ni ja, ni nitko u mojoj obitelji nije ni legao ni ustao se s mišlju da će sad na Pantovčak. Mi to radimo iz nekih drugih pobuda. Mislim da se nitko u obitelji ne veseli da bude prvo ono – prvo ovo. To nije važno”, rekao je Škoro.

Profesorica političke komunikacije Nikolina Borčić s kolegicom radi istraživanje u kojemu analizira medijske modele prikazivanja supružnika čelnika u Hrvatskoj i svijetu. Dosad je otkrila dva trenda – spektakl i tradicionalni okvir.

“Što se gospodina Škore ili gospođe Škoro tiče bilo je tek jedan ili dva medijska istupa, i to isključivo uslijed nekakvog spektakla, odnosno skandala koji se htio isproducirati, ali nisu previše pozicionirani u odnosu na javnost”, rekla je za RTL Borčić.

Jakovu zaista nije lako

Prvi gospodin Hrvatske, kako se sam pristao imenovati Jakov Kitarović, redovito dobiva ovacije na predizbornim skupovima svoje supruge. Iako je govorio rijetko, gdje god se pojavio dočekan je pljeskom.

“Evo dovela sam vam večeras i Jakova. Ne da se ni malo ne ljutim, nego mi je drago kad kažete Jakove izdrži, nije lako živjeti sa mnom. Vidim da Jakov i ovdje ima veliku podršku. Isto tako i zahvaljujem vam na tome, nije njemu lako, nije lako živjeti sa mnom”, govori predsjednica kad god joj se pruži prilika.

Ipak, skladna su i složna obitelj. Zajedno su slavili rođendane, a ona je njemu darovala put u London. Iako ga je ponekad znala i “izrezati”, Kolinda često na Facebooku objavljuje fotografije s njim.

“Slika supruga predsjednice je već nekako formirana. On spada u taj okvir spektakla. Nekako ispada da nakon prvog ili eventualno nekog drugog mandata ćemo Jakova pamtiti pod tim arhetipom žrtve i uz #jakoveizdrži. Vidimo da je to predsjednica nekako prihvatila”, smatra Borčić.

Rezala bi kruh na tanje šnite

Nekad premijer, a danas u dobroj prilici da postane predsjednik, Zoran Milanović može računati na podršku svoje supruge Sanje. na službenoj facebook stranici objavljuje fotografije, čak mu je dala i potpis za kandidaturu. U srpnju je čak i rekla da ne mora nju pitati za zeleno svjetlo za kandidaturu.

“Tu je sa mnom i moja supruga Sanja koja me trpi sve ove godine. Ako je ona preživjela. Mislim da ima itekako nade za nas. Živjela Hrvatska”, rekao je Milanović prije tjedan dana.

Ipak, nije toliko ostala upamćena javnosti po političkom djelovanju ili potpori svom suprugu koliko po gafu iz 2014. Naime, ova specijalistica epidemiologije promiče zdrav način života, pa je tada komentirala i konzumaciju crnog kruha u Hrvatskoj.

“Kada se kaže da je crni kruh skuplji, on inicijalno je skuplji, ali ako zanemarimo komponentu financijskog ulaganja u prehranu. Crni kruh, naprosto možemo rezati na tanje šnite”, rekla je u listopadu 2014.

Komunikacijska stručnjakinja Borčić smatra kako je Zoran Milanović mogao poboljšati svoj imidž većim prisustvom svoje supruge u kampanji

“Mislim da je gospodin Milanović možda propustio malo više komentirati svoj imidž kroz sliku koju je mogao prenijeti javnosti kroz suprugu, ali tu nismo dobili previše informacija”, zaključila je.

