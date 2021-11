Tijekom vikenda na kopnu uglavnom suho i djelomice sunčano. U ponedjeljak i utorak novo prolazno naoblačenje mjestimice s kišom, a u najvišem gorju ponegdje može pasti i malo snijega. Na Jadranu promjenjivo oblačno, često s kišom, pa i u obliku pljuskova, osobito u ponedjeljak i utorak. Puhat će većinom umjerena i jaka bura, a u nedjelju prolazno umjereno jugo.



Sredinom tjedna diljem Hrvatske djelomice sunčano, ali ujutro i prijepodne po nizinama mjestimice s maglom i sumaglicom, tjedna je prognoza koju je za HRT-ovu emisiju "Vrijeme" pripremio mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

U subotu većinom bura

U subotu na istoku Hrvatske umjereno i pretežno oblačno mjestimice s kišom, osobito u Posavini. Poslijepodne su moguća i kraća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 8 °C, a najviša dnevna između 10 i 12 °C.

Podjednaka temperatura i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Tek ponegdje može pasti i malo kiše, a vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni.

U gorskim krajevima većinom oblačno, a na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Mjestimice će biti kiše, i to uglavnom poslijepodne i navečer. Uz obalu će puhati umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 5 °C, na moru između 7 i 12 °C. Najviša dnevna od 6 do 8 °C, na moru između 14 i 17 °C.

U Dalmaciji promjenjivo i pretežno oblačno povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjerena, na sjevernom dijelu povremeno i jaka bura. Najviša temperatura zraka od 14 do 16 °C, uz obalu između 17 i 20 °C. Podjednaka temperatura i na jugu Hrvatske, gdje će pasti najviše kiše, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočni vjetar.

I sljedećih dana promjenjivo

Na kopnu u nedjelju djelomice sunčano i uglavnom suho. U ponedjeljak većinom oblačno povremeno s kišom, a u utorak postupan prestanak kiše, osobito poslijepodne. U noći na utorak i u utorak u najvišem gorju može biti susnježice i snijega. Vjetar većinom slab sjeverni i sjeveroistočni.



Na Jadranu u nedjelju djelomice sunčano, a malo kiše može pasti na sjevernom dijelu. U ponedjeljak i utorak promjenjivo i pretežno oblačno povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova, a obilnija kiša vrlo je vjerojatna u Dalmaciji. U nedjelju većinom slabo jugo, a u ponedjeljak na sjevernom dijelu umjerena i jaka bura koja će se u utorak proširiti na veći dio obale, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.