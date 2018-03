TJEDNA PROGNOZA OTKRIVA KADA STIŽE PROLJEĆE: Bit će kiše, a idućeg vikenda temperature idu i preko 20°C

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, temperature će tijekom idućeg tjedna porasti. U cijeloj će zemlji i jutarnje temperature znatno porasti pa će one biti iznad nule. U Zagrebu se tako u utorak očekuje najviša temperatura od 13 stupnjeva. U srijedu će porasti na 15, nešto će se smanjiti u četvrtak, no opet će nastaviti rasti pa se tako u subotu očekuje čak 22 stupnja.

Nakon hladnih dana, danas je u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno. Djelomice sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku. U Dalmaciji promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom. Vjetar slab, u istočnoj Hrvatskoj do umjeren istočni. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji istočnjak i jugo, prema otvorenome moru i jako. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 10, na Jadranu od 11 do 14 °C.

Sutra umjereno do pretežno oblačno

Slično će biti i sutra. U većini krajeva bit će umjereno do pretežno oblačno. Kiše će povremeno biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Hrvatskoj, dok će na sjevernom Jadranu biti pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, u gorju do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak, u južnoj Dalmaciji prolazno i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -3 do 2, na Jadranu između 4 i 8, a najviša dnevna od 7 do 12 na kopnu te od 11 do 15 °C na Jadranu.





Djelomice sunčano će biti i u gorju, a ujutro je moguća magla, posebice u kotlinama Like. Sunčanije će biti na sjevernom Jadranu. Podno Velebita se očekuje i jaka bura. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, a mjestimice je moguće i nešto kiše.

Idući tjedan suh, kiša od kraja srijede, no temperature rastu

Idući bi tjedan trebao proteći uglavnom suho, a nešto bi kiše moglo biti na istoku, a u srijedu i na zapadu zemlje. Vjetar većinom slab, u srijedu će zapuhati umjeren do jak jugozapadnjak. Temperatura u postupnom porastu, a u početku još može biti slabog jutarnjeg mraza, osobito po kotlinama, javljaju meteorolozi HRT-a.

Slično kao danas će biti sutra na sjevernom Jadranu, a u Dalmaciji se očekuje oblačno vrijeme uz kišu. Tamo će nakon bure zapuhati sjeverozapadnjak, pa jugozapadnjak, a u srijedu će jačati i okrenuti na jugo. Više je kiše moguće prema kraju srijede, posebno na sjevernom dijelu zemlje, a od sredine tjedna će i temperature porasti.

Na sjeveru Hrvatske također se očekuje zatopljenje, ali uz kišu nakon sredine tjedna. U Varaždinu će tako u srijedu biti čak 17 stupnjeva, a u subotu se temperature penju do 20 stupnjeva.

Znatno će toplije biti i u Lici i Gorskom kotaru. Gospić će tako nakon srijede jutrima mjeriti čak 7 stupnjeva, a u subotu se i tamo očekuje 17 stupnjeva.

Zatoplit će i na sjevernom Jadranu, no tamo se nakon sunčanog ponedjeljka očekuje puno kiše do kraja tjedna. Najtoplije će u Rijeci biti u subotu kada se očekuje 17 stupnjeva, a jutarnje će temperature ići i do 10 stupnjeva.

Slično će biti i u Istri. U Puli se od srijede također očekuje kiša, a najviša će temperatura idućeg tjedna tamo biti 15 stupnjeva.

Nešto sunčanije, ali ipak uz kišu, idućeg će tjedna biti i u Dalmaciji.

Na samom jugu zemlje jutarnje će temperature ići čak do 13 stupnjeva, a najviše će biti 17 u subotu.

Čini se da će još toplije biti na istoku zemlje. U Osijeku se tako očekuje 21 stupanj u subotu, dok bi od sredine tjedna najniže temperature tamo trebale biti oko 8 stupnjeva.