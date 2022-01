Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik, Marijo Bekić, pulmolog iz KBC-a Zagreb, Saša Srića te epidemiologinja HZJZ-a, Dijana Mayer gostovali su u emisiji Hrvatskoj radija "U mreži Prvog" gdje su komentirali trenutnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

Podsjetimo, jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 5845 novih slučajeva zaraze koronavirusa. Ravnatelj OB Dubrovnik na početku emisije iznio je posljednje podatke iz Dubrovačko-neretvanske županije.

'Brojke su eskalirale'

"Brojke su prilično visoke, eskalirale su od 27. prosinca. Od nekih pedesetak, došli smo sada do petstotinjak novih slučajeva. Jučer i prekjučer je testirano oko tisuću naših sugrađana, negdje iznad 50% je pozitivno. Pozitivne su osobe svih životnih dobi", kazao je Bekić za HRT, dodajući da je sinoć bolnica obradila svoje podatke: imali su 661 testiranu osobu, od čega je njih tristotinjak bilo pozitivno.

"Mišljenja sam da je to vrh epidemije, da će kroz idućih nekoliko dana brojke ravnomjerno raspodijeliti i da će ići prema dolje", kazao je Bekić. Istaknuo je da u Dubrovniku imaju 50 hospitaliziranih pacijenata, a dvije trećine su na terapiji kisikom. Na respiratoru se nalazi šestero osoba, a dvije su osobe preminule.

'Sada je baš nezgodno razdoblje...'

Idućeg ponedjeljka počinje nastava, a postavlja se pitanje kada će se osjetiti posljedice perioda iza nas, s obzirom na božićne i novogodišnje blagdane, a ljudi odlaze i na skijanje.

"Sada je baš nezgodno razdoblje, imamo nekoliko čimbenika. Doći će tu do raznih miješanja, očekujemo desetak dana do dva tjedna nakon povratka, pravo stanje kakvo će biti. Zadnja dva tjedna imamo porast novooboljelih, ovaj smo tjedan počeli s 5845 novooboljelih, a te će brojke vrlo vjerojatno rasti. Imali smo okupljanja od Badnjaka pa nadalje. Polako ćemo osjećati posljedice u smislu povećanja broja novooboljelih. Samo se nadam da neće imati utjecaja na broj hospitalizacija, to jest da je riječ o omikronu, koji se brže širi pa je posljedica da imamo nagli skok" , kazala je Mayer, dodajući da, na sreću, novooboljeli imaju blaže kliničke slike.

"Ne treba se puno hvatati za to, jer nemamo dovoljno podataka o tome u kojem će smjeru ići kliničke slike", dodala je.

Pulmolog Srića kazao je da se trenutno ne može reći u kojem će smjeru ići klinička slika kod omikrona, ali da se "nadamo da će ona biti blaža".

Na testiranje se čeka tri do četiri dana

Mayer se osvrnula na gužve na testiranjima. Poručila je da se ne radi o manjku testova ili ljudstva, već da ljudi dolaze na testove samoinicijativno te da će trebati "još par dana" dok ne krenu normalno raditi.

Savjetovala je kada se treba testirati na koronavirus. "Nije isto ima li netko blagu hunjavicu, curenje nosa i grebanje u nosu. Ovisi i koliko dugo simptomi traju, neki se žele odmah testirati, to nije nužno. Važno se odgovorno ponašati, ne izlaziti iz kuće. Ne možete pogriješiti ako se ponašate kao korona pozitivni. Znam da je to teško zbog posla, ali... Imam informacije da se na testiranje čeka tri do četiri dana", kazala je epidemiologinja.

'Postojeće mjere su dobre, ali se postavlja pitanje njihova provođenja'

Govoreći o eventualnom uvođenju strožih epidemioloških mjera, pulmolog Srića kazao je da, ako se nastave ovakve brojke, treba razmišljati o obveznom cijepljenju. "Znam da nisu popularne mjere, ali sva naša uvjeravanje očito nisu urodila plodom kod određenog broja sugrađana. Budući da za sada nemamo takvu opciju, mislim da su strože kontrole covid potvrda bitne. Bitno je da ljudi koji imaju neke simptome, da ne izlaze", kazao je Srića.

Ravnatelj dubrovačke bolnice smatra da treba postrožiti nadzor provođenja mjera kako bi one dale rezultat. "Postojeće mjere su sasvim dobre, ali je pitanje njihova provođenja i kontrole", kazao je Bekić.

Upitana ide li se prema postroženju mjera, Mayer je kazala da je potrebno postrožiti kontrolu provedbe postojećih. "To što nitko ne traži covid potvrde na nekom ulazu u objekt, to ovisi o organizatoru. Sami sebi štetimo. U susjednim zemljama pokazivanje covid potvrda je sasvim normalna stvar, nitko ne negoduje", kazala je Mayer.

Govoreći o kombinaciji gripe i koronavirusa, fluroni, Bekić je kazao da će u slučaju većeg broja takvih pacijenata to biti još veći pritisak na bolnice.