TJEDAN SJAJNIH FILMOVA, ZANIMLJIVIH DOGAĐAJA I ZABAVE: ‘I gospodin Capak bi bio ponosan na nas…’

U subotu navečer završio tjedan filmskih blockbustera i zanimljivih događaja u najvećem hrvatskom Drive-In Kinu. Publika zadovoljna, organizatori ponosni na projekt, novac od ulaznica odlazi u humanitarne svrhe

Za kraj Drive-In Kina, najvećeg eventa – s razmakom, kojeg je na Istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma osmislila i organizirala marketinška agencija Kreativna Poslovna Rješenja, publici je servirana prava filmska i gurmanska poslastica, sjajna komedija Glavni kuhar.

Iznimna glumačka ekipa na čelu s Dustinom Hoffmanom bila je pravi pogodak za završetak projekcija ovog višednevnog filmskog događanja, kojeg je posjetilo gotovo više od tri tisuće gledatelja u automobilima.

“Gledatelji su sjajno prihvatili naše Drive-In Kino, najveće do sad u Hrvatskoj. Da smo na dobrom tragu potvrdilo nam je i nekoliko drugih drive in projekcija organiziranih u Hrvatskoj, jer su se građani tijekom dvomjesečne izolacije zbog epidemije koronavirusa zaželjeli društvenih zbivanja i druženja s drugim osobama, pa bilo to i kroz staklo automobila na parkiralištu u kinu”, kaže Zoran Krečar, jedan od voditelja projekta Drive-In Kina, najvećeg eventa – s razmakom, kako su ga nazvali u Kreativnim Poslovnim Rješenjima.

Od jedne do druge subote gledateljima je ponuđen izbor sjajnih blockbustera poput Yesterday, Brzi i žestoki: Hobbs & Shaw, Prvi čovjek, Prevarantice, The Shiny Shrimps, Emma i Glavni kuhar, vodeći računa da se za svakoga nađe po nešto, od ludih akcijskih filmova, do sjajnih komedija i drama sa suvremenom i društveno angažiranom tematikom. Sudeći po posjećenosti i reakcijama, publika je odlično prihvatila ponuđenu zabavu ovih proljetnih večeri.

Osim sjajnih filmova, večeri u Drive-In Kinu na Velesajmu obilovale su i mnogim uzbudljivim događajima. Jedan je mladi par za svoj izlazak izabrao upravo Drive-In Kino, ali njihov automobil nije bio te večeri raspoložen za izlazak. Usred projekcije paru se ispraznio akumulator u autu, ali organizacijski tim im je odmah priskočio u pomoć. Čak je i poznati novinarski i televizijski par svoju godišnjicu proslavio večernjim izlaskom u Drive-In Kinu.

Prosidba u Drive-In Kinu

“Da Drive-In Kino budi romantične osjećaje uvjerili smo se i u večeri kad je jedan od posjetitelja zaprosio svoju djevojku tijekom filmske projekcije, uz našu pomoć oko organizacije. Dakle, uzbuđenja nije manjkalo, pa smo kao organizatori ovog događanja ponosni što smo Zagrepčanima i posjetiteljima iz drugih dijelova Hrvatske priuštili ugodne, a za neke i nezaboravne trenutke,” – ističu u Kreativnim Poslovnim Rješenjima.

Filmovi su prikazivani na dva 15-metarska ekrana, a zvuk filma posjetitelji su pratili putem svojih radijskih aparata na privremenoj radijskoj frekvencija. Na ulazu u prostor kina posjetitelji su dobili bogati poklon paket s pićima i grickalicama čime se Drive-In Kino nije razlikovalo od klasičnog.

Važno je napomenuti da su gledateljima bili osigurani svi uvjeti u zaštiti od koronavirusa. Ulaznice su se očitavale beskontaktno, svi djelatnici su nosili zaštitnu opremu, cijeli prostor je dezinficiran prije i poslije svake projekcije, a postavljen je i veliki broj sanitarnih čvorova s tekućom vodom i sredstvima za dezinfekciju.

“I gospodin Capak bi bio ponosan na nas kako smo sve to lijepo organizirali!”, – poručuju organizatori.

Sredstva prikupljena od ulaznica svih večeri namijenjena su humanitarnom fondu Kliničke bolnice Sestara milosrdnica u Zagrebu.

Realizaciju projekta Drive-In Kina u Zagrebu omogućila je njemačka farmaceutska kompanija STADA, a sponzorski se pridružuju Stella Artois, Pauza.hr, Bobi Snacks, Violeta, Prolom voda, Orangina, Prima namještaj, Nature Addicts, Anamarija i Podravka. Partner i prijatelj ovog projekta je Wiener osiguranje. Medijski partneri projekta su RTL televizija, portal Net.hr, Radio Antena, Jutarnji.hr, Gentleman.hr, CentarZdravlja.hr, Zoona.hr, Go2Digital, Midas Network i Entrio.