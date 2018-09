TJEDAN JE POČEO JAKO RUŽNIM VREMENOM, ŠTO DONOSE IDUĆI DANI? Već danas stiže osjetno zahladnjenje, ali i mraz

Prema kraju tjedna dnevna temperatura ipak će postupno rasti

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima te grmljavinom; temperatura zraka u većini krajeva u postupnom padu, u unutrašnjosti uglavnom od 12 do 17, na sjevernom Jadranu od 17 do 22 te u Dalmaciji između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.

Mjestimice je moguća i obilnija oborina, ponajprije u sjeverozapadnim krajevima. Poslijepodne postupan prestanak kiše i razvedravanje sa sjeverozapada, no osjetno će osvježiti.

Vjetrovito uz umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu će umjereno jugo okrenuti na jaku i olujnu buru, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za danas, 24. rujna.

Uporna kiša

I na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima u noći i prijepodne pljuskovi mogu biti izraženiji. Uz umjeren do jak sjeveroistočni vjetar te jaku, na udare olujnu buru od sredine dana postupno će se razvedravati, javljaju meteorolozi HRT-a.

I na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije bit će oblačon s kišom, većinom uz pljuskove praćene grmljavinom. Prema kraju dana prestanak oborina i postupno razvedravanje, uz pad temperature zraka. Jug Hrvatske prijepodne će biti uglavnom sunčan i suh. Od sredine dana uz promjenljivu naoblaku slijedi kiša, često u obliku pljuskova s grmljavina.

Krajem tjedna postupan rast temperature

Utorak će u većini zemlje biti suh, ali i relativno hladan. U nastavku tjedna bit će barem djelomice sunčano, ali također osjetno hladnije, osobito ujutro. Po kotlinama gorskih krajeva u srijedu i četvrtak nije isključen slab mraz pri tlu. Prema kraju tjedna dnevna temperatura ipak će postupno rasti.

Na Jadranu će biti pretežno sunčano, ali također hladnije, osobito ujutro. I dalje će biti vjetrovitro uz jaku, u utorak na udare i olujnu buru. Slabljenje vjetra očekuje se u četvrtak. Temperatura zraka u drugoj polovini tjedna u postupnom porastu.