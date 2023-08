BBC-ev voditelj Michael Portillo, koji snima čak četiri serije o vlakovima u Hrvatskoj, na Brijunima se provozao legendarnim Titovim Cadillacom, a o Titu je razgovarao i s povjesničarom Trvrtkom Jakovinom. No dok je Britanca vožnja Cadillacom, posebno rađenim za Tita stajala oko 1100 eura, na Njuškalu se može naći sve - od medalja do tapiserija, od servisa za čaj do fotografija.