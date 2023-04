Lopovi s riječkog Trsata ukrali su rasvjetne stupove od bronce. Razlog? Pa vrijede petsto eura po komadu. Kako je objavio RTL Danas, što se može pogledati i u video prilogu, organizirana skupina u pljačku je krenula u noći s petka na subotu. Tri su stupa odnijeli, jedan pokušali, ali nisu uspjeli.

Prvi je krađu primijetio dugogodišnji predsjednik Gradske glazbe Trsat, u čijem dvorištu više nema svjetla.

"To je verzirana ekipa, koja mora doć s kombijem unutra, na brzinu maknu struju, naprave kratki spoj i odnesu brončane kandelabre, znači svaki ima oko sto kila", rekao je Mirko Šoštarić, bivši predsjednik Gradske glazbe Trsat.

"Noćas sam gleda, upalim ovo svilo tu i onda vjerojatno radi toga, boji se, neće doć. Ovo je bronca, to zlata vridi. To prodaju na otpadu, ko zna di to voze, to je u dogovoru sigurno s nekim", kazao je Marijan Ševerdija iz Rijeke.

Ogorčeni stanovnici

Kroz godine je na ovaj način uništeno i ukradeno osam uličnih lampi. Stanovnici su ogorčeni i traže da se nešto učini.

"Ovo je katastrofa što se radi. Da sumnjam, ja bi im kao bivši policajac rekao, ali moje sumnje su neosnovane i tako dalje, to mora policija utvrdit", kaže Šoštarić.

"Policija je zaprimila prijavu kako je na Trsatu otuđen rasvjetni stup, brončani, u vrijednosti cirka 500 eura. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se otkrio počinitelj", rekla je glasnogovornica PU primorsko-goranske, Svemirka Miočić.