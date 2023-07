Prošlo je 1000 dana otkako su na Markovom trgu u Zagrebu postavljene "barikade“. Dobro, ne baš doslovno barikade, no ograde, iza kojih se nalaze brojni policijski službenici koji čuvaju prostor gdje se nalaze zgrade hrvatske Vlade i Sabora, uistinu se kada dolazite na Markov trg doimaju kao barikade.

Od 12. listopada 2020. godine, kada je 22-godišnji pomahnitali mladić iz automatske puške pucao po trgu te pritom propucao jednog policajca, Markov trg je mjesto do kojeg ne možete baš tako lako doći. Napad na Markov trg okarakteriziran je kao teroristički čin te se od tada nalazi pod budnim okom policajaca, koji paze na premijera, ministre, saborske zastupnike te ostale djelatnike Vlade i Hrvatskog sabora.

Zbog ograda, danas je nemoguće približiti se crkvi svetog Marka, koja je oduvijek bila jedan od simbola grada Zagreba. Viđali smo je na razglednicama, na suvenirima, a danas je viđamo sa sigurne udaljenosti preko ograde.

Brojni su do sada bili pokušaji da se ograde maknu – pokušavala je oporba, pokušavali su iz Grada Zagreba no bezuspješno. Štoviše, tu je temu baš u četvrtak komentirao sam premijer Andrej Plenković.

"Ja imam dojam kao da su svi ti ljudi pali s Marsa, tj. kao da zaboravljaju da smo imali teroristički napad na Banske dvore. Ako želite doći u ured njemačkog kancelara Scholtza…o čemu mi pričamo?", oštro je poručio Andrej Plenković, nakon što je GONG u četvrtak, točno 1.000 dana od zatvaranja Markovog trga, zatražio od Ustavnog suda da ispita ustavnost tog poteza.

I premijer i ministri često ponavljaju – Hrvatska je sigurna zemlja. Njihove tvrdnje potvrđuje i nedavno objavljeni globalni indeks mira za 2023. godinu prema kojem smo pozicionirani na visokom 14. mjestu u svijetu. I stvarno, kada malo bolje pogledate što se u svijetu događa, svima je jasno da je kod nas zapravo jako mirno i sigurno.

Pa, čemu onda barikade na Markovom trgu i nagrđivanje vizure grada odurnim ogradama? Odgovor na to pitanje nemamo. Osuđujemo čin mladića koji je pucao po trgu i smatramo da se tako nešto ne smije ponoviti, no isto smo tako mišljenja da ograde nisu rješenje. Uostalom, premijer, koji se uvijek dići i hvali uspjesima svoje Vlade, koji često među redovima građanima poručuje da je on „Spasitelj“ ovog naroda, ne bi se trebao bojati svojih građana, s obzirom da su ga dva puta izabrali da bude 'capo di tutti capi' u ovoj zemlji.

Nigdje kao kod nas

Jesu li i ostali premijeri zaštićeni ogradama i kordonom policije? Odlučili smo provjeriti kakva je situacija u nekim drugim zemljama u Europi.

Krećemo od Slovenije, susjedne zemlje koja je prema spomenutom indeksu globalnog mira pozicionirana još bolje od nas te se nalazi na 8. mjestu.

Do zgrade slovenskog parlamenta možete doći bez problema, u što sam se uostalom i sama nedavno uvjerila. Nema nikakvih ograda, niti barikada niti bilo kakve pompe kakava se kod nas stvara.

Štoviše, možete doći do samih vrata, toliko blizu da sam se u jednom trenu prepala da će mi netko izletjeti van iz zgrade i početi na mene vikati da se odmaknem. A samo sam željela, kao i svaki pravi turist, fotografirati skulpture za zgradi, što sam i uspjela jer kao što sam rekla - nikakvih ograda tamo nema.

Slična priča i u Slovačkoj. Krajem listopada prošle godine, kada smo posjetili slovačku prijestolnicu, oko zgrade njihove "rade" nije bilo nikakvih posebnih sigurnosnih prepreka.

Doduše, pred samim ulazom bile su postavljene neke ograde, što je i logično. I prije ograda na Markovom trgu, u zgradu Sabora ili Vlade niste mogli doći samo tako, s "ceste".

Straha od naroda očito nema niti slovačka predsjednica, pa pa tako primjerice do predsjedničke palača u Slovačkoj i odmorišta slovačkih predsjednika možete također doći bez prevelike pompe. Možete se čak i fotografirati kod ograde, neće vas nitko gnjaviti zbog toga.

Kratkim pregledom fotografija na internetu, vidjeli smo i da se bez problema možete približiti i Narodnoj skupštini Srbije (njihov parlament).

U Italiji, primjerice, turističke stranice čak i potiču turiste da posjete palaču koja je službena rezidencija njihovog premija, odnosno sada premijerke.

Do vrata kraljevske palače

Koliko se sjećamo, niti oko zgrade Parlamentarne skupštine BiH nema nekih posebnih "prepreka", kao niti primjerice oko Kraljevske palače u Norveškoj. I tamo možete doći praktički do ulaza te bez problema prošetati predivnim parkom. Kako bi se reklo - "been there, done that".

Na koju god stranu se okrenemo, ispada da se svuda može. Čak štoviše, nekima su zgrade njihovih vlastodržaca turistička atrakcija. Jedino se, eto, već 1000 dana ne može na Markov trg, jedno od zaista najljepših gradskih mjesta prije nego su ga uzurpirale ograde, policija i prije nego što je postao parking za službe eautomobile premijera i njegovih ministara...