TISUĆE GRAĐANA UPLATILO SKIJANJE U PROPALOJ AGENCIJI KOMPAS: Na zimski odmor neće otputovati, ali im i dalje na naplatu sjedaju rate

Iako su uplatili putovanje, zbog odlaska ugledne turističke agencije Kompas u stečaj čak dvije tisuće građana i dalje plaća rate koje stižu svaki mjesec na njihov račun

Zbog problema u poslovanja turističke agencije Kompas brojni građani oštećeni su najavom odlaska agencije u stečaj. Oko dvije tisuće građana koji su uplatili novac za različite aranžmane koji nikada neće ići na putovanje i dalje dobiva rate za neisporučenu uslugu.

POZADINA RASPADA JEDNE OD NAJVEĆIH TURISTIČKIH AGENCIJA: Kupili ih 2017. s velikim ambicijama, a sada su građani ostali bez putovanja

Transakcije se ne mogu stornirati

“Točno je, ljudi nam se žale da im banke “sjedaju” svaki mjesec na račun i boli ih što im se skidaju tisuće kuna za nešto što nisu uopće konzumirali, a niti će, kako stvari stoje. Iz banaka, pak, poručuju da se te transakcije ne mogu stornirati. U svakom slučaju, putnici, odnosno oni koji su to trebali biti, teško će svoja potraživanja naplatiti iz stečajne mase “Kompasa”, objašnjava Iskra Maras Jelavić, pravna savjetnica u udruzi “Splitskom potrošaču”, piše Slobodna Dalmacija.

“Naime, radi se o tomu da su potraživanja iz tzv. obveznih odnosa, a to su oni na relaciji kupac – davatelj usluge, zadnja u naplatnom redu. Sumnjam da “Kompas” ima imovine da bi se svi namirili – tvrtka raspolaže s određenim nekretninama, no pitanje je kad će se one prodati”, objašnjava pravna savjetnica”Splitskog potrošača”.

Osiguranje u slučaju stečaja

Kako je osigurana svota u slučaju stečaja agencije “Kompas” samo 300 tisuća kuna za razdoblje između srpnja 2018. godine do srpnja 2019. godine, to neće biti dovoljno za obeštećenje svih putnika.

Amexov partner u Hrvatskoj Privredna banka napominje kako oni ne mogu preuzeti odgovornost za “Kompasovu” neisporuku usluge.

‘Može pričekati određeno vrijeme’

“Zbog otkaza putovanja i najave stečaja “Kompasa”, od 12. listopada 2018. godine određeni broj korisnika American Express kartica javio se u PBZ Card sa zahtjevom za storniranjem transakcija koje su platili svojim karticama, a vezano za usluge “Kompasa” koje nisu realizirane.

Sukladno ugovoru koji su korisnici potpisali s “Kompasom”, kao i prema informaciji koju smo dobili od te turističke agencije, korisnici su upućivani na osiguravatelja s kojim je, prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Kompas Zagreb d.d. sklopio ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja. Ako je potrebno, PBZ Card može određeno vrijeme pričekati svoje korisnike s plaćanjem dok ne dobiju odgovor od osiguravatelja, ali ne može preuzeti odgovornost za isporuku drugih (otkaz i kvalitetu usluge), objašnjava Mladenka Dubravac, glavna koordinatorica odnosa s javnošću u PBZ-u, piše Slobodna Dalmacija.

POZNATA HRVATSKA TURISTIČKA AGENCIJA PRED SLOMOM: Otkazali zakazana putovanja, a svaki kontakt s njima je nemoguće ostvariti

Drugi putni aranžman

I korisnici Diners kartice našli su u krajnje nezavidnoj situaciji nakon odlaska agencije Kompas u stečaj.

“Putnička agencija DC “Travel” d.o.o. (u vlasništvu Erste Card Cluba op.a.) bila je posrednik pri prodaji nekoliko “Kompasovih” putnih aranžmana, koji su zbog objektivnih poslovnih teškoća tvrtke “Kompas” Zagreb d.d. naknadno bili otkazani. Stoga je DC “Travel” d.o.o. u svrhu zaštite svojih klijenata donio poslovnu odluku da svojim klijentima, koji su kupili “Kompasov” putni aranžman posredstvom DC “Travela”, u jednakoj vrijednosti ponudi neki drugi putni aranžman u DC “Travelu””, izjavila je Erste Banka za Slobodnu Dalmaciju.

Prema posljednjim informacijama, svi oni koji su direktno uplatili Kompasu i dalje će plaćati rate turističkog angažmana, bez da će ići na putovanje, dok se ne zna kada će i hoće li uopće vidjeti odštetu.