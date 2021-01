Mladen Vinković nije dao odgovor na pitanje tko su ljudi koji su ‘iskorištavali’ situaciju pa jeli u Petrinji nauštrb stradalih i volontera

Izjava Mladena Vinkovića iz Civilne zaštite Petrinje na N1 “kako svi mogu doći i uzeti topli obrok, pa i oni koji to ne zaslužuju, oni koji su došli izvana”, brzo je odjeknula u javnosti.

Vinković je to spomenuo u kontekstu kuhanja i distribuciji hrane uz naglasak da neće moći više svatko uzeti obrok organiziran za stanovnike pogođenog područja i volontere. Za N1 je komentirao i da su se neki ljudi tu dolazili “naslikavati”, a ne pomagati. Novinari 24sata pitali su Vinkovića tko to ne zaslužuje topli obrok.

“Neki koji nisu s ovog područja, gosti, ljudi koji su zabilježeni da imaju civilnu oznaku. Naravno da će za volontere, stanovnike i radnike hrane biti, kao i za sve druge službe. O tome se još raspravlja. Raspravlja se da mora biti reda. Mora se znati tko uzima hranu”, odgovorio im je Vinković.

Upitan jesu li zabilježili slučajeve iskorištavanja hrane koja je namijenjena stradalima, volonterima i radnicima, Vinković je odgovorio: “Bilo je i takvih, onih koji tu nisu trebali pripadati”. No, nije znao odgovoriti na pitanje tko su ljudi koje spominje.

Evidencija onih koji ‘imaju pravo na obrok’

“Raspravlja se sada da se vodi evidencija tko ima pravo na hranu, mora se voditi evidencija koliko će se kuhati, zalihe nisu beskonačne. Ništa nije beskonačno. Morate napraviti popis onih koji će se hraniti na ovim kuhinjama, da se napravi sustav koji je održiv na duže vrijeme. Ovaj sustav nije održiv, zato se i radi na tome da svi koji trebaju dobiju hranu koji trebaju. To je najbitnije, da se hrana ne baca, da se doveze svakome kome je potrebna”, pojasnio je.

Vinković veli da se krivo izrazio tijekom ranije izjave te dodao da nitko neće ostati gladan. Međutim, ističe, da će se morati napraviti cijela mreža kako bi se znalo koliko će osoblja, kuhinja i ostalih sredstava biti potrebno.

‘Nisam ja koji radim u Civilnoj zaštiti civilna zaštita’

Kada su u pitanju chefovi koji su samoinicijativno došli, Vinković kaže da će oni možda i dalje nastaviti kuhati. Odgovor na pitanje zašto do sada nisu organirali mrežu, dakle 10 dana nakon razornog potresa, Vinković nema.

“Sad me vi to pitate. Ne znam, nemam odgovor. Uhvatili ste me oko toga, niste u redu. Pitajte više gore, Crveni križ je zadužen, oni moraju preuzeti. Oni su sustav civilne zaštite. Nisam ja koji radim u civilnoj zaštiti civilna zaštita”, rekao je Vinković za 24sata koji više nije bio raspoložen za razgovor pa nije pojasnio kako on nije Civilna zaštita.

