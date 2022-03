Novinar Tin Bašić komentirao je moguće povećanje cijena goriva, a riječ je o povećanju na 14 do 15 kuna po litri benzina.

"Vjerujem da se to neće dogoditi. Navodno bi Vlada trebala donijeti odluku o novom zamrzavanju cijena na još 30 dana. Vjerojatno će doći do promjene cijene u uredbi jer nije logično da u ovoj situaciji ostanu zamrznute na cijenama koje su bile, treba balansirati potrebe kompanija i građana. Vjerojatno nova uredba s novim zamrzavanjem, ali s nešto višom cijenom", rekao je Bašić za N1.

'Situacija nije izvan kontrole'

Kaže kako to nije dugoročno rješenje, već kratkoročno.

"Što bi bilo da ne zamrznu cijene? Nije stvar samo građana već i gospodarstva. Pretpostavljam da se mora sad naći kompromisno rješenje, nemamo izbora. Dugoročno rješenje bila bi energetska neovisnost, a to je u sferi utopije."

Ipak, smatra da smanjenje PDV-a nije realno: "To je pitanje od milijun dolara. Biste li vi kao vlasnik firme ograničili svoje prihode? U situaciji kad ne znamo što će biti sutra, ne samo korona već i rat, kad ne znamo hoće li državni proračun za šest mjeseci imati prihode, biste li vi kao vlasnik smanjivali PDV? Logično je to za smanjenje udara, ali dok još možemo podnositi cijene, taj PDV ulazi u kasu za sve što država plaća od socijale na dalje. Mislim da trenutno nije realno smanjenje PDV-a, ali vjerujem da je to na stolu. Možemo biti mirni, situacija još nije izvan kontrole", zaključio je Bašić.