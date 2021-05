TIJESNA BITKA ZA SPLIT: Trojica kandidata bore se za ulazak u drugi krug, HDZ-ovac drži prednost, a Kerum je i dalje u igri

Vodeći kandidat za ulazak u drugi krug je HDZ-ov Vice Mihanović (21,5%) koji je održao prednost u odnosu na ključne protukandidate Ivicu Puljka (17,7%) i Željka Keruma (14,1%)

U Splitu će se troje kandidata boriti za ulazak u drugi krug izbora, s obzirom da pobjeda u prvom krugu nije jamstvo osvajanja izbora. Na navedeno ukazuju rezultati istraživanja koje je za N1 provela agencija MASMI na reprezentativnom uzorku 600 glasača Splita koji će sigurno ili vjerojatno izaći na lokalne izbore.

Utrka za gradonačelnika

Vodeći kandidat za ulazak u drugi krug je HDZ-ov Vice Mihanović (21,5%) koji je održao prednost u odnosu na ključne protukandidate Ivicu Puljka (17,7%) i Željka Keruma (14,1%). SDP-ov Ante Franić s 9,6% teško će ući u drugi krug izbora, a peto i šesto mjesto drže Jakov Prkić (7,9%) i Branka Ramljak (7,1%) koja je znatan postotak birača izgubila ulaskom Nansi Ivanišević (5,3%).

Rezultat vodećeg Mihanovića ovisit će u najvećoj mjeri o disciplini HDZ-ovih birača, a u prilog mu ide i blago vodstvo među neodlučnima. Ivica Puljak ima rast od 4,7% u odnosu na ožujak, a Kerum održava svoju poziciju zahvaljujući lojalnim biračima, od kojih trećina želi koaliciju s HDZ-om (34,6%) u Gradskom vijeću nakon izbora.

Drugi krug izbora

U drugom krugu izbora prvoplasirani Vice Mihanović gubi od Ivice Puljka (35,3% prema 49,4%), čija je umjerena politika prihvatljiva i lumjereno lijevima i desnima koji bi u drugom krugu glasali za njega.

S druge strane, HDZ-ov kandidat ne može računati na široku podršku desnice, budući da HDZ politikom borbe protiv Domovinskog pokreta i Mosta na nacionalnoj razini umanjuje spremnost na podršku njihovih glasača. U drugom krugu i Vice Mihanović i Ivica Puljak premoćno pobjeđuju Željka Keruma.

Gradsko vijeće

U Gradskom vijeću HDZ je vodeća je stranka s 23,6%. Slijedi koalicija SDP, HSU s 12,7% kojima za vrat pušu Centar (12,1%) i Pametno za Split i Dalmaciju, Možemo i Nova ljevica (11,9%). Preko praga u ovom trenutku prešli bi: HGS (8,8%), Most (7,7%), NL Ramljak – Mamić (5,5%) i Domovinski pokret (5%).

Prema mišljenju birača, za koalicije su najprihvatljivije umjerene opcije. Možemo! prihvaća 18,2%, Most 16,9%, a Centar 11,3%. Glasači HDZ-a žele DP (21,6%) i HGS (16,6%). SDP-ovim i Mostovim biračima najprihvatljiviji su Možemo! i Centar.

Najmanje birača želi bilo kakve koalicije s HDZ-om i SDP-om (36,1% je protiv i jedne i druge). HDZ i SDP očekivano ne žele jedni s drugima, a koaliciju s obje stranke odbija i Most. Glasači Možemo! ne žele s HDZ-om (61,3%) i HGS-om (36,3%). HGS-ovim biračima odbojne su sve lijeve opcije.

Politička orijentacija birača Splita

Kao lijevo orijentirani izjašnjava se 27,3% birača u Splitu, 35,8% smatra da su centar, a 36,9% naginje desnim politikama. Za razliku od Osijeka i Rijeke, Split ima najviše umjerenih glasača ljevice i desnice, što objašnjava stalnu prisutnost opcija koje se protive dominantnim politikama SDP-a i HDZ-a.

HDZ-ovo biračko tijelo već u trećem gradu ima najveći postotak izrazito desnih birača (38,2%). U desnom biračkom tijelu slijedi Domovinski pokret, no s 63,2% umjereno desnih glasača. Most naginje desno, no privlači i 21,25 lijevih i 21,2% glasača centra.

U centru su Centar (48,7% birača se izjašnjava kao centar) i glasači Branke Ramljak 55,9%. Kao centar se izjašnjava i 46,8% glasača Željka Keruma, dok su svi ostali glasači HGS-a desno orijentirani.

Lijeve orijentacije je 80% SDP-ovih glasača (36,6% izrazito lijevo), glasači Možemo! su dominantno umjereno lijevi (42,9%) ili naginju centru (31%).

Napomena: Istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku 600 punoljetnih građana grada Splita, koji će sigurno ili vjerojatno glasati na predstojećim lokalnim izborima za gradonačelnika i Gradsko vijeće. Anketiranje je provedeno od 5 – 10. svibnja, a mogućnost pogreške je +/- 3,99%.