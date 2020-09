TIHO JURE DO 70 KM/H I TO MEĐU PJEŠACIMA: Stižu velike promjene za vozače električnih romobila, ali i sličnih elektro vozila

Prije malo više od godinu dana donesen je postojeći Zakon o sigurnosti cestovnog prometa, a premda su tada na gradskim prometnicama već bile tisuće električnih romobila i drugih električnih prometala, novim zakonom nije reguliran status tih tihih vozila koja mogu razviti brzinu veću od 30 km/h

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da se ide u promjenu Zakona o sigurnosti prometa na cestama iz razloga što još ima prostora za poboljšanje koji bi mogao smanjiti broj smrtnosti na prometnicama.

“Pokazalo se, među ostalim, da nemamo regulirano upravljanje električnim romobilima, pa ćemo uskoro riješiti i taj problem, slično kao što su to učinile druge zemlje EU-a, a to se, među ostalim, odnosi na dozvoljenu brzinu, gdje se njima može voziti, što, dakako, podrazumijeva i kazne za one koji se tih novih pravila ne budu pridržavali”, najavio je Božinović.

Novost je ta da je MUP odlučio zakonski regulirati prometovanje električnih romobila i sličnih vozila na električni pogon, javlja Slobodna Dalmacija. Ministarstvo je u javnu raspravu uputilo “Obrazac prethodne procjene za nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama”. U tom obrascu navodi se da je u slučaju prometovanja električnih automobila i sličnih uređaja u praksi “uočeno nepostojanje mogućnosti izricanja prekršajnih sankcija”.

POŠAST ELEKTRIČNIH ROMOBILA: Pokorili su Zagreb, a Zakon kaže da ih ne smijete voziti na cesti, ni biciklističkoj stazi

Na ulice došli romobili koji postižu brzinu od 70 km/h

Prije malo više od godinu dana donesen je postojeći Zakon o sigurnosti cestovnog prometa. Premda su tada na gradskim prometnicama već bile tisuće električnih romobila i drugih električnih prometala, novim zakonom nije reguliran status tih tihih vozila koja mogu razviti brzinu veću od 30 km/h, piše Slobodna Dalmacija.

Na ulicama se u međuvremenu pojavila nova generacija e-romobila koji mogu postići brzinu i do 70 km/h. Ti romobili bi se prema sadašnjim odredbama morali kretati samo u prostorima koji su namijenjeni za pješake. Zašto? Jer ih se tretira kao pješake zbog toga što u Zakonu ne postoje romobili kao prometala. Dakle, vozači romobila imaju obveze pješaka. Tada se tvrdilo da se status vozača električnih romobila neće posebno regulirati u novom zakonu jer nisu raspolagali podacima o sudjelovanju vozača e-romobila u nesrećama i prometnim prekršajima.

OVO MU NIJE BILO BAŠ PAMETNO: U Splitu se lik ‘đirao’ električnim romobilom po brzoj cesti

Neke europske zemlje ograničile maksimalnu brzinu vožnju e-romobila

Dok je velik broj europskih država to tada činio, Hrvatska je propustila priliku zakonski regulirati pitanje e-romobila. Kada se gleda Europa, države poput Francuske, Njemačke, Danske i Španjolske ograničile su maksimalnu brzinu e-romobila na 20 km/h.

Kako piše Slobodna Dalmacija, u nekim zemljama romobilima mogu upravljati samo osobe starije od 14 godina te se ne smiju voziti po pješačkim stazama. No, kako će se regulirati korištenje e-romobila u hrvatskom prometu, znat će se tek kada bude predstavljen prijedlog izmjene zakona.

Još promjena u Zakonu

Uz to što će se novim Zakonom regulirati status e-romobila i drugih električnih vozila, izmjenama će biti obuhvaćeni i izvanredni pregledi vozača zbog pormjena u njihovom zdravstvenom stanju. Što se toga tiče, ministar Božinović kaže kako će se preciznije morati odrediti tko zaista mora na izvanredni pregled jer su se zbog preširoko određenih dijagnoza značajno povećavali i trškovi MUP-a.

Otkako je na snazi prošlogodišnja promjena istog zakona, pokazalo se da su liječnici značajno povećali broj vozača koji su slali na izvanredni pregled. Zbog toga Hrvatska mjesečno broji onoliko izvanrednih pregleda koliko ih je imala u cijeloj godini. Tijekom posljednja tri mjeseca liječnici su na izvanredni pregled poslali čak 5.000 vozača. Dakle, to bi značilo da bi godišnje u okolnostima bez pandemije koronavirusa imali oko 10.000 vozača koji moraju na izvanredni pregled.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, u slučaju da se pokaže da vozač nije morao ići na izvanredni pregled, trošak od oko 400 kuna plaća MUP. Ako je pregled bio opravdan, onda račun podmiruje vozač. Broj prijava o promijenjenom zdravstvenom stanju vozača naglo je porastao jer liječnici plaćaju kaznu ako vozač kod kojeg je nastala promjena počini nesreću.

Često se radilo o prolaznim zdravstvenim promjenama za koje izvanrednih liječnički pregled nije potreban što je na kraju ispao velik trošak i za građane i državu.

‘AKO OSTANEM BEZ VOZAČKE BOLJE DA TE NEMA’: Liječnica prijavila policiji promjenu stanja vozača pa joj je bijesan zaprijetio