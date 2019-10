‘TI MLADIĆI MENE SPRDAJU’: Stevo Culej tvrdi da su mu živozidaši ukrali torbu u Saboru; Živi zid: ‘Dobit će ju natrag’

Culej tvrdi da je Sabolek i Vucelića pitao gdje se nalazi njegova torba, a oni su mu, tvrdi, odgovorili da je u njihovom automobilu koji je ‘daleko’

HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej tvrdi da mu je nestala tijekom Dana otvorenih vrata i da su ju ni više ni manje ukrali članovi Živog zida. Njegova nestala torba teži deset kilograma, a Culej navodi da su mu u njoj bili dokumenti onoga što je radio u Saboru, Haški dokumenti, dokumenti iz vremena Udbe itd. Optužio je Snježanu Sabolek i Damjana Vucelića. Culej tvrdi da je Sabolek i Vucelića pitao gdje se nalazi njegova torba, a oni su mu, tvrdi, odgovorili da je u njihovom automobilu koji je “daleko”.

“Sada je došao njihov tajnik koji kaže da je moja torba vjerojatno u njihovoj središnjici. Vjerojatno na kopiranju, prepisivanju i ostalo. Ja još svoju torbu ne mogu dobiti”, rekao je Culej za 24sata. Dodao je da je sve prijavio Saborskoj straži, ali i da će sve prijaviti policiji.

‘Oni mene sprdaju’

“Ti mladići mene i dalje sprdaju u Saboru ne želeći donijeti moju torbu s dokumentacijom. Ja znam što u torbi imam i kojim redoslijedom sam slagao, ali oni ne žele meni ovog treba donijeti moju torbu. S tim dokumentima mogli bi svašta. To su originali koji su vezani uz Milorada Pupovca o njegovom sudjelovanju u poznatoj akciji nespašavanja doktora Šretera, tu su i neki državni tužioci i njihove biografije. Ima jako puno dokumenata, da ne idem u dubinu. Tu ima od nestalih osoba originalni dokumenti iz Haaga koji su meni isto dostavljeni preko prijatelja gdje se vidi tko je odveden, tko ubijen. Tu ima svega i svačega”, kazao je HDZ-ovac.

Torbu iz sabornice iznijela zastupnica Sabolek?

Kako je Culej saznao da mu je torba kod živozidaša? Kaže da je došao u prostoriju s pretincima te pitao gdje se nalazi njegova žuta torba koja je bila u sabornici.

“Rečeno mi je da je prenesena uoči Dana otvorenih vrata u prostoriju i da misle da ju je iznijela zastupnica Sabolek. Pitao sam kako je mogla odnijeti moju torbu s deset kila dokumenata. To je vojna torba. Ona je rekla da je to odnijela i da nije uopće gledala što je u njoj. Deset dana vući tuđu torbu od deset kilograma dokumenata u automobilu i u središnjicu, a ne pogledati unutra što se nalazi i čija je to torba to je malo teži slučaj”, ustvrdio je Culej za 24sata.

Na pitanje zašto nije slučaj prijavio policiji, Culej odgovara da u Saboru ima dokumente na tri mjesta te da do danas nije znao da mu torba fali.

Živi zid: ‘Culej će torbu dobiti natrag’

“Mi se ne služimo metodama kao HDZ. Gospodin Culej će dobiti svoju torbu natrag. Mi smo tu torbu dobili u našem pretincu i preuzela ju je kolegica Snježana Sabolek. Ona će biti vraćena”, kazao je Damjan Vucelić. Kaže da su mu u službi potvrdili da su torbu stavili u krivi pretinac. Vucelić kaže da torbu nisu vratili jer nisu znali da je to Cujelova torba jer nigdje na njoj ne piše njegovo ime. “Mi smo mislili da je to najnormalnija dokumentacija, koju nam građani svakodnevno šalju i preuzeli smo to”, kazao je zastupnik Živog zida.

Zastupnici Živog zida kažu da nisu pogledali sadržaj torbe te smatraju da je Culej bespotrebno napravio dramu jer će mu torba biti vraćena.