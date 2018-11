THOMPSONOV ODVJETNIK NE VIDI NIŠTA SPORNO U USTAŠKOM POKLIČU: ‘Neka pravobraniteljica malo bolje pročita Ustav’

Thompsonov odvjetnik poručio je pravobraniteljici Lori Vidović, koja je pozvala Thompsona da odustane od pokliča ‘Za dom spremni’, da bolje pročita Ustav jer u njemu ne piše to što ona navodi

Odvjetnik Marka Perkovića Thompsona, Davorin Karačić odgovorio je pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović koja je pozvala Thompsona da odustane od pokliča “Za dom spremni” jer smatra da je u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretkom Republike Hrvatske. Karačić je u izjavi za RTL poručio pravobraniteljici da bi trebala malo bolje pročitati Ustav jer to što ona navodi tamo ne piše.

“Poručio bi joj da malo bolje pročita Ustav Republike Hrvatske, osobito Preambulu iz koje je vidljivo na temelju čega se temelji hrvatska državnost. Hrvatska nije nastala na antifašizmu nego su samo odluke ZAVNOH-a i jedan od sijedova hrvatske državnosti, a taj slijed počinje još od prvih hrvatskih kneževina. Završetak tog slijeda, barem u ovom trenutku, je Domovinski rat. Prema tome, Domovinski rat je izjednačen u najmanju ruku s nekakvim tekovinama antifašističke borbe”, smatra Karačić.

Ne vidi ništa sporno u pokliču ‘Za dom spremni’

Thompsonovu odvjetniku, kako je rekao, poklič “Za dom spremni” nije sporan. Rekao je da su ga u Domovinskom ratu koristili hrvatski branitelji, legalne vojne frakcije, da se kao takav nalazi na službenim obilježjima vojnih formacija te se koristi kao dio službeno registriranog grba Udruge veterana.

“Za mene sam taj izraz nije sporan ukoliko se ne dovodi u vezu s NDH. Kada bi se doista dovodio uvezu s NDH onda bi se to moglo nazvati spornim”, poručio je Karačić.

Vidović smatra da se ustaški zločini relativiziraju

Podsjetimo, pučka pravobraniteljica Lora Vidović pozvala je Marka Perkovića Thompsona da odustane od pokliča “Za dom spremni” jer smatra da je suprotan Ustavu i pravnom poretku Republike Hrvatske.

“Pokazalo se da je toliko događaja, okolnosti i prilika u kojima se relativiziraju ustaški zločini, a da to prolazi toleriranjem, prešutnim odobravanjem, ili, u nekim slučajevima, čak i odobravanjem. A sve je to suprotno hrvatskom Ustavu”, rekla je Vidović u intervjuu u Novom listu za koji je komentirala novu analizu prema kojoj relativizacija zločina NDH narušava temeljne vrijednosti Ustava.

“Pjesma ‘Bojna Čavoglave’ počinje pokličem ‘Za dom spremni’. Taj je poklič suprotan Ustavu i pravnom poretku Republike Hrvatske, a bio je to, ponavljam, i 1991., i 1992. Sigurna sam da Marko Perković Thompson sve to dobro zna, ali očito je da mu to ne smeta da ga i dalje izgovara. Ako će to pomoći, evo, ja ga vrlo iskreno i dobronamjerno pozivam da odustane od tog pokliča – pod cijenu da ispadnem naivna”, rekla je Vidović.

