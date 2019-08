THOMPSONOV MENADŽER NERVOZAN KAD GA PITAJU O ZARADI OD KONCERTA: ‘Koliko ja plaćam Marka… Jesu li tu besplatno?!’

O troškovima benda i Thompsona odbija govoriti

O koncertu Marka Perkovića Thompsona povodom obljetnice “Oluje” na splitskoj Rivi već se tjednima bruji. Ono o čemu se najviše priča jest njegov honorar jer on je svih godina tvrdio da besplatno nastupa kada je u pitanju “Oluja”, a onda se pojavila informacija, kasnije potvrđena, da će Grad Split platiti 400.000 kuna.

“Koliko će zaista koštati Thompsonov nastup 4. srpnja na Rivi?” pitanje je svih pitanja, a o tome je Slobodna Dalmacija pitala pjevačevog menadžera Denisa Pletikosu. Inače, Pletikosa je vlasnik dviju tvrtki za produkciju i organizaciju glazbeno-scenskih priredbi naziva High Level d.o.o. i Mediteran produkcija d.o.o. Prema Thompsonovu menadžeru, specifikacija troškova koncerta je privatna stvar.

“Grad je uplatio 400.000 kuna za organizaciju i produkciju koncerta, te za još nekakve stavke koje su unutra, poput osiguranja. A sad vas zanima koliko košta pozornica, koliko razglas, koliko rasvjeta…?! To je nešto što je privatno i ne bih o tome govorio. Ne bih išao na tu razinu… Znači, to je novac za organizaciju koncerta, o ovom drugom ne bih htio puno govoriti”, kazao Pletikosa Slobodnoj Dalmaciji. O troškovima benda i Thompsona odbija govoriti.

“Koliko ja plaćam Marka, svakoga pojedinačno od glazbenika, back vokale…? Mislim da to nije baš ni fer prema njima. Jesu li tu besplatno?! Za honorar, naravno. Ali o tome ne bih htio govoriti. Koncert je komercijalan, a sad koliko što košta… Glazbenici se plaćaju. Moram glazbenike platiti, a hoću li Marka platiti, to ću ostaviti otvoreno, to vam neću reći”, kazao je mirno.

“Radimo megaprodukciju koja vrijedi puno više nego taj novac, jer taj koncert to zaslužuje. Zato što to možemo, zato što pratimo Marka već dugo i zato što tvrtke koje su angažirane na ovom koncertu maksimalno žele dati sebe u sve to. Kad vidite što radimo, bit će vam sve jasno. Eto, mi već radimo cijeli dan, a nitko ne zna gdje se radi pozornica. To je po meni vijest, a ne koliko će što koštati”, rekao je menadžer precizirajući lokaciju čije su konture već vidljive.

Jučer je Pletikosa rekao da na Trgu dr. Franje Tuđmana postavljaju pozornicu nad fontanom. Najavio je da će veći dio fontane biti njome natkriven pa će “slikom i zvukom koncerta direktno pokriti Prokurative i Rivu”. Kazao je da je veći dio već napravljen. Podsjetimo, Thompson je na konferenciji povodom koncerta na Rivi odgovarao na pitanja novinara. Jedno od njih bilo je vezano za novac dobiven od Grada Splita.

Pjevač je tada odgovorio: “Što je mukte, što nije mukte i što ću ja raditi svojim novcem? Ne znam, dovodite li u pitanje smijem li ja uopće raditi? Koliko nešto košta, ja se ne bavim tim stvarima. To je moja osobna stvar hoću li ja nekome dati ili neću, i što ću napraviti svojim novcem”.

