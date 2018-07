THOMPSON PROGOVORIO O KRITIKAMA NAKON NASTUPA NA DOČEKU VATRENIH: ‘Pogađa me nepravda i laž’

Marko Perković Thompson tvrdi da se ne želi baviti negativnostima te ističe kako su neki kritičari iskoristili njegov nastup s Vatrenima radi samopromocije i prikupljanja političkih poena.

“Pogađa me nepravda i laž, ali ne mogu se i ne želim prepucavati i raspravljati s nekim. Međutim, ono što je rečeno najviše govori o onome tko je to rekao. Sve negativnosti koje netko namjerno plasira nastojim nekako zaobići koliko god je to moguće”, kazao je Marko Perković Thompson komentirajući kritike koje je dobio na račun nastupa s Vatrenima. Pritom je dodao kako su to neki iskoristili za osobnu samopromociju i prikupljanje političkih poena.

Thompson je sve to izrekao u Bibinju gdje je imao koncert govoreći za portal Kalelarga. Pojasnio je i kako se negativnostima ne želi baviti i da mu je najveća nagrada to što ljudi vole njegove pjesme, kad netko s njim želi pjevati i družiti se nakon koncerta.

Podsjetimo, Thompsona su reprezentativci pozvali da im se pridruži u autobusu koji ih je prevozio iz zračne luke na doček na Jelačićevom trgu, nakon osvajanja srebra na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Dio građana nogometašima je zamjerio što su izabrali baš Thomsona navodeći kako je riječ o pjevaču koji podržava fašističke pozdrave, a brojne kritike krenule su prvo iz Srbije i iz srpskih medija koji Vatrenima nisu mogli oprostiti Thompsona kao ni zamolbu Luke Modrića pjevaču da otpjeva svoju pjesmu “Geni kameni”.