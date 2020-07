THOMPSON OBJAVIO ‘CENZURIRANI’ INTERVJU IZ NJEMAČKIH NOVINA: ‘Srbi koji su prihvaćali Hrvatsku nisu imali ništa protiv ‘Za dom spremni”

Thompson tvrdi kako je, umjesto dogovora da će tekst biti objavljen u Frankfurter Allgemeine Zeitungu u formi intervjua, na koncu izašao kao članak u kojemu su bile prosudbe novinara Michaela Martensa o njemu te je stoga na svome blogu objavio integralni tekst intervjua

Pjevač i ikona ovdašnje desnice, Marko Perković Thompson, osjeća se prevarenim zbog neobjavljenog intervjua u njemačkom dnevnom listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Naime, kako tvrdi, umjesto dogovora da će tekst biti objavljen u formi intervjua, na koncu je izašao kao članak u kojemu su bile prosudbe novinara Michaela Martensa, koji je još prošle godine razgovarao s Perkovićem u njegovoj kući u Čavoglavama.

Umjesto intervjua objavljen članak s prosudbama novinara

U tom tekstu prikazan je, kako piše Martens, kao “nenametljiva i ugodna osoba” sve dok se ne počne govoriti o povijesti i politici, a njegovo korištenje ustaškog pozdrava “Za dom spremni” u pjesmi “Bojna Čavoglave” i na koncertima njemački novinar ocjenjuje kao “hladnokrvnu proračunatost”.

Zbog toga je Perković jučer na Facebooku najavio da će objaviti izvorni tekst intervjua, i na hrvatskom i na njemačkom jeziku, a potom je to učinio te objavio intervju na svome blogu. Tekst objavljen u FAZ-u može se pročitati ovdje. Donosimo dio neobjavljenog intervjua, onako kako ga je Perković Thompson objavio na svome blogu, posebno dio koji se odnosi na ustaški pozdrav “Za dom spremni”.

‘Pozdrav ‘Za dom spremni’ vezan je za Domovinski rat’

FAZ: Kaže se da je vaš pozdrav “Za Dom spremni” mnogo stariji od fašističke države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu, te potječe još iz 1848. godine i bana Jelačića. Ali čak i ako je povijesno točna: kad mlada osoba danas čuje “Za Dom spremni“, ne misli na 1848. godinu i na bana Jelačića.

MPT: Mlada osoba kada danas čuje taj pozdrav pomisli na hrvatski Domovinski rat. Kada mlada osoba danas čuje pozdrav “Za dom spremni” pomisli na pjesmu Bojna Čavoglave koja je pjesma iz domovinskog rata, to je istina. Ovaj pozdrav korišten je početkom 1991. godine onda kada je na Hrvatsku izvršena agresija te su ga svi doživljavali kao autohtoni i stari hrvatski pozdrav koji u svojoj naravi i poruci nosi plemenito geslo koje poziva na obranu i čuvanje svoga doma. Njega su kao takvoga koristile gotovo sve postrojbe u hrvatskom Domovinskom ratu, a jedna ga je postrojba uzela kao svoj službeni pozdrav, a neke postrojbe su ga stavile i u svoj grb. Prema tome taj pozdrav je čvrsto vezan za Domovinski rat, a ne za fašizam, nacizam i bilo kakav šovinizam. Prema tome taj pozdrav mladom čovjeku je asocijacija na Domovinski rat, a ne drugi povijesni kontekst. Još jednom ponavljam da mlada osoba kada čuje pozdrav “Za dom spremni” pritom misli na hrvatski Domovinski rat, a ne na Drugi svjetski rat.

‘Početkom devedesetih ZDS nikome nije bio upitan’

FAZ: Ali kada se ovaj pozdrav koristio 1991. ljudi sigurno nisu mislili na bana Jelačića, već na 1941.-1945. A Srbi koji su živjeli ovdje u Hrvatskoj sigurno nisu mislili na 1848. godinu, već na Drugi svjetski rat.

MPT: Početkom devedesetih kada se stvarala Hrvatska država i u vrijeme Domovinskog rata nitko nije postavljao pitanja oko toga pozdrava i on nikome nije bio upitan, niti ga je itko doživljavao kao fašistički pozdrav. Nisu ga negativno doživljavali ni mediji niti bilo koja udruga. Nije poznat niti jedan slučaj iz toga vremena da se netko javno oglasio i negativno okarakterizirao taj pozdrav. Vi tvrdite da ljudi tada sigurno nisu mislili na bana Jelačića, ali radi vaših čitatelja samo ćemo kratko o povijesti toga pozdrava onako kako ga mi doživljavamo i poznajemo. Hrvati su kroz prošla stoljeća uvijek imali bojni poklič koji je izražavao spremnost za obranu svoga doma i Domovine. Pa tako i za vrijeme bana Jelačića kojeg vi spominjete uzvikivao bi: “Za dom!”, a vojska bi odgovarala: “Spremni umrijeti!”, ili skraćeno “Spremni! i u drugim povijesnim razdobljima se koristio u različitim oblicima. Dakle, taj pozdrav za Hrvate je prirodan i povijestan bez obzira tko ga je i kada koristio. (…) Što se tiče Srba koji su živjeli tada u Hrvatskoj, moram reći da oni koji su Hrvatsku prihvaćali kao svoju državu nisu imali ništa protiv toga pozdrava nego su kao i Hrvati, njih oko 10 000 krenuli u obranu svoga doma.

FAZ: Ali slažete li se da su i Srbi i Židovi umrli u Hrvatskoj pod ovim simboličkim pozdravom?

MPT: Umirali su na žalost pod različitim simbolima ali ne samo Srbi i Židovi, umirali su i Hrvati na svim zaraćenim stranama. Ne vjerujem da su umirali radi simbola već radi bolesnih umova koji su provodili sotonske planove. Naravno da ja koji pripadam generaciji pobjedničke vojske iz Domovinskog rata osuđujem te i svake druge zločine koji su počinili razni režimi i neka se nikada više ne ponove. Budite sigurni da u ime tog pozdrava u Domovinskom ratu nisu rađeni zločini već smo pod tim pozdravom branili Domovinu.

‘Nisam povjesničar, mišljenje o Paveliću želim zadržati za sebe’

FAZ: Ali onda i ova pjesma kaže: “Pripremite staru košulju za mene, izvadite je iz ormara, ona će odgovarati mom sinu, kao što je već odgovarala mom ocu i djedu.” To je, naravno, aluzija na fašističke crne košulje.

MPT: Ma neee, košulja je samo simbol nasljedstva, prijenos s koljena na koljeno, zapravo metaforički izraz za očuvanje temeljnih vrijednosti kao što je sloboda, obitelj, Domovina, a za koje su se kroz našu povijest borile sve generacije pa tako i moja generacija koja je izborila tu slobodu. Ta pjesma upravo govori da kroz simbol košulje sinu u nasljedstvo ostavljam na čuvanje tu teško stečenu slobodu i čuvanje naših temeljnih vrednota.

FAZ: I još jedno pitanje u ovom kontekstu: Kako ocjenjujete Ante Pavelića i njegovu ulogu u hrvatskoj povijesti?

MPT: To želim zadržati za sebe ali ne zato da izbjegavam tu temu nego ja nisam povjesničar, a i manje sam kompetentan od drugih koji bi o toj temi mogli razgovarati i iznositi mišljenje u javnost. Naravno da nas sve zanima povijest pa tako i mene ali bilo bi od mene neskromno da dajem ocijene nečije povijesne uloge, radije to prepuštam povjesničarima i sudu vremena. Naravno, ako vi aludirate na zločine koji se vežu uz povijesnu ulogu Ante Pavelića moram Vam reći da ja osuđujem sve režime ako su činili zločine bio on fašistički, komunistički, ili bilo koji drugi.

