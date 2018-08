THE NEW YORK TIMES O ISPRAĆAJU OLIVERA: Hrvatska priredila dirljiv oproštaj voljenom pjevaču

Dragojević je, piše u tekstu objavljenom u New York Timesu, bio poznat po svome promuklom glasu i dalmatinskom akcentu, a ostao je popualaran u svim zemljama bivše Jugoslavije i nakon raspada te države početkom 1990-tih

Uz upaljene baklje i s pljeskom, deseci tisuća ljudi u utorak se oprostilo od Olivera Dragojevića, preminulog hrvatskog pjevača koji je bio obožavan u cijeloj bivšoj Jugoslaviji zbog pjesama u kojima se slave ljubav i Jadransko more, piše u tekstu Asociated Pressa koji je objavio ugledni The New York Times.

Mnoštvo ljudi u Splitu ispratili su lijes popularnog pjevača do broda kojim je njegovo tijelo, u pratnji dva vojna broda i stotine brodica, otplovilo na otok Korčulu gdje će danas biti pokopan. Prethodno je lijes prošao kroz dugi špalir ljudi dok je lokalna klapa pjevala Oliverove najpoznatije pjsme. U lokalnoj crkvi služena je i misa zadušnica za pokojnog pjevača.

“Poznat po promuklom glasu i dalmatinskom akcentu”

U Veloj Luci na Korčuli ožalošćeni su ljudi u tišini dočekali lijes s Oliverovim posmrtnim ostacima, a zatim dugo pljeskali kada je kovčeg iznesen na kopno.

U tekstu se napominje da su hrvatske vlasti omogućile besplatan prijevoz trajektima od Splita do Korčule u srijedu, na dan sprovoda, kako bi što više ljudi moglo prisustvovati posljednjem ispraćaju.

Dragojević, piše u tekstu objavljenom u New York Timesu, bio je poznat po svome promuklom glasu i dalmatinskom akcentu. Osim toga, ostao je popualaran u svim zemljama nekadašnje Jugoslavije i nakon raspada te države početkom 1990-tih.

“Sretni smo što smo živjeli u isto vrijeme kad i on”

Prije ispraćaja Oliverovih posmrtnih ostataka iz Splita, najviši državni dužnosnici, njegovi prijatelji, štovatelji i kolege glazbenici prisustvovali su komemoraciji u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Mnogi su plakali, a aplauz na kraju trajao je nekoliko minuta prije nego što su svi zapjevali jednu od njegovih najčuvenijih pjesama “Vjeruj u ljubav”. “Oliver je zaista jedinstven, najbolji”, kazao je premijer Andrej Plenković nakon komemoracije.

“U posljednjih 50 godina ostavio je trag u samom srcu naše kulture, identiteta i glazbe. On je dio najljepših trenutaka i uspomena još od našeg djetinjstva … Sretni smo što smo živjeli u isto vrijeme kad i on”, citira The New York Times izjavu hrvatskog premijera.

Isti list također ističe da je Hrvatska u utorak proglasila Dan nacionalne sućuti za pokojnog Olivera. Zastave su bile spuštene na pola koplja, a radijske i televizijske postaje emitirale su program u sjećanje na njega.

