THE GUARDIAN FASCINIRAN FRLJIĆEM: ‘On je jedan od najkontroverznijih redatelja na kontinentu, i jedan od najpotrebnijih’

Za konzervativce kontroverzni Oliver Frljić uvršten je u The Guardianu na popis najuzbudljivijih europskih redatelja

I dok se hrvatski konzervativci, prije svega katolici, zgražaju nad likom i djelom redatelja Olivera Frljića, dok mu se kod nas prijeti smrću, nasiljem i društvenom likvidacijom, britanski list The Guardian Frljića je uvrstio među najuzbudljivije europske redatelje. Tako se našao u društvu Susanne Kennedy iz Njemačke, Juliena Gosselina i Caroline Guielu Nguyen iz Francuske te Yael Ronen iz Austrije, koje je The Guardian uvrstio u uzbudljive redatelje.

“Frljić je jedan od najkontroverznijih kazališnih redatelja na kontinentu, i jedan od najpotrebnijih”, piše Guardian posebno fasciniran njegovom bespoštednom kritikom radikalnog nacionalizma.

NADBISKUP PULJIĆ TRAŽI DA SE VJERNIKE ZAŠTITI OD FRLJIĆEVE PREDSTAVE: ‘Strašna blasfemija, da čovjeku pamet stane’

NOVA FRLJIĆEVA PREDSTAVA: Počinje uprizorenjem orgijastičke desničarske svadbe, na premijeru stigao i Hasanbegović

Satira država bivše Jugoslavije, radikalnog nacionalizma i ratnog profiterstva

U The Guardianu su primijetili da Frljićev rad ima za cilj na šokantan i nepristojan način satirizirati politike država bivše Jugoslavije, ratno profiterstvo i radikalni nacionalizam.

“On šokira i izaziva prijezir… On nepristojnost gura do ekstrema, bez sumnje, ali ovo nije vrijeme za pristojnost”, piše The Guardian.

“On izaziva formu i propituje njene granice, pišući lažne životopise svojih glumaca, citirajući i kritizirajući druge predstave u svojima… Njegovo kazalište, kako je jedan kritičar rekao, nije ništa više i ništa manje od traženja pravog umjetničkog alata kako bi se zaustavio pad u nacionalni pakao”, piše The Guardian.