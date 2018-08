TEŽAK ŽIVOT RADNIČKE OBITELJI IZ 3. MAJA: ‘Ostali smo bez obje plaće, najteže je probleme sakriti od kćeri’

Surpužnici Govi jedni su od onih koji su ostali bez primanja u 3. maju i sve nade polažu u prosvjed u ponedjeljak.

I Alberto i Tatjna Govi, roditelji 13-godišnje djevojčice Kjare, rade u brodogradilištu 3. maj i biju bitku za preživljavanje otkako nisu dobili plaću.

U PONEDJELJAK VELIKI PROSVJED NA MARKOVU TRGU: Plenković će primiti nezadovoljne radnike Uljanika

”Bio sam sad na godišnjem 15 dana i hoćete da vam kažem kako sam izašao ovaj mjesec? Ja sam platio račune, ali tako što sam radio na crno”, kaže iskreno Alberto, dok njegova supruga dodaje da im je teško živjeti i s plaćom, a kamoli bez nje.

”Uz kredit, uz režije što trošimo na prehranu, na benzin da bi došli do posla minimalno nam treba 5500 do 6000 kuna i to je skromno jer u to ulaze i krediti i režije”, kaže Tatjana.

Alberto ide u Zagreb

Najteže im je probleme sakriti od kćeri, no Alberto ističe da su sretni što je ona razumno dijete koje shvaća situciju.

Za njen rođendan u pomoć su im priskočili djed i baka te teta. “Teško je kad vidiš da je dijetu teško, ali da je zadovoljna što je uspjela sa svojim najbližima proslaviti. Mislim da je svakom roditelju najteže kad mu je dijete u pitanju”, govori za Dnevnik.hr Tatjana na trenutke govoreći kroz suze kao i njen suprug.

Oboje sve svoje nade polažu u odlazak radnika u Zagreb, a među onim akoji će prosvjedovati na Markovom trgu bit će i sam Alberto.