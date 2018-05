TAJNICA SABORSKOG KLUBA ŽIVOG ZIDA OTIŠLA U IRSKU: ‘Zgadila mi se politika. Sad radim u fast foodu i ne žalim’

“Kad radiš u Saboru i vidiš kako stvari funkcioniraju, vrlo brzo doneseš odluku da spakiraš kofere. Otišla sam u Irsku, ovdje sam pet mjeseci i nijednog trenutka nisam požalila”, kaže bivša tajnica Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e u Hrvatskom saboru koja je otišla u Dublin trbuhom za kruhom

Među mnogobrojnim Hrvatima koji posao i životnu sreću traže u “dvadesetprvoj hrvatskoj županiji” – Irskoj, ovih dana se našla i 35-godišnja Zagrepčanka Jasmina Barić.

Njezin odlazak iz posve konkretnih razloga posebno je pogodio čelnike najbrže rastuće političke stranke, Živog zida, Ivana Pernara i Ivana Vilibora Sinčić. Barić je, naime, bila tajnica kluba Živog zida i SNAGA-e u Hrvatskom saboru. A u Irsku je, po vlastitim riječima, odlučila otići jer su joj se zgadili i politika i političari.

“U Irskoj sam pet mjeseci i nisam požalila”

“Bila sam tajnica od 1. studenog 2016. do 1. prosinca 2017. godine. Mnogi su mislili da nisam svoja kad sam kazala da ću otići, ali ja sam tu odluku, iako je ona jedno vrijeme tinjala, donijela vrlo brzo. Naime, kad radiš u Saboru i vidiš kako stvari funkcioniraju, vrlo brzo doneseš odluku da spakiraš kofere. Imala sam kolegicu koja je otišla na Island i onda sam rekla – ma, idem i ja. Otišla sam u Irsku, ovdje sam pet mjeseci i nijednog trenutka nisam požalila”, kazala je za tportal svoju priču Jasmina.

Barić je, u stvari, bila (i još je) članica stranke SNAGA, u koju je došla kao aktivistica udruge Franak jer je i sama svojedobno bila “u barku sa švicarcem”.

Okidač za odluku o odlasku u Irsku bilo je stanje u Saboru koje je imala prilike neposredno upoznati.

Pernar joj nije htio potpisati raskid ugovora

“Kad Sabor gledate iznutra i vidite kako se trguje, brzo shvatite sve čega smo inače svjesni, a to je da su rijetki oni koje je briga za ljude. U mom slučaju stvar koja je prevagnula bila je situacija iz svibnja, u krizi vlasti, kad je Most izašao, a HNS ušao u Vladu. Pregovaralo se i sa SNAGA-om i mi smo imali nekoliko prijedloga zakona koji državu ne bi koštali ništa, a pomogli bi ljudima. Koštalo bi to banke, ali rečeno nam je da smo preskupi. Tu shvatite da njih nije briga za ljude”, ispričala je za tportal.

Kada je odluku o odlasku priopćila Sinčiću i Pernaru, njima to nije najbolje sjelo. Pernar je, kaže ona, rekao da joj neće potpisati raskid ugovora, a Sinčić je to doživio kao osobni poraz. Na koncu su se, kaže Barić, pomirili s njenom odlukom. Ona sada radi u jednom fast food restoranu u Dublinu i ne žali zbog te životne odluke.

