TEŽAK POTOP RESTART KOALICIJE U KARLOVCU: Dobili su čak 8500 glasova manje nego Milanović prije 6 mjeseci

Već po običaju, najdulje je trebalo čekati na rezultate iz Karlovca. Ne samo zbog manje ili veće brzine obrade podataka, već zato što se ponavlja tradicija da su rezultati iz gradskih četvrti znatno drugačiji od onih iz prigradskih i seoskih područja

Tako je bilo i ovog puta, ali samo u statističkom pogledu, jer i u Karlovcu se dogodio težak potop ili, da se poigramo informatičkim nazivima – “shut down” Restart koalicije, piše KAportal. Nije ni čudo jer upitate li prosječnog Karlovčanina da vam nabroji jednog SDP-ovca u gradu vjerojatno bi mnogi imali problema, a zatražite li da nabroje dvojicu sumnjamo da bi se našlo više od 1-2% (dakako, onih apolitičnih) koji bi to znali napraviti.

Postoci HDZ-a tako su padali od početnih 61% sve do 43% kako su pristizali rezultati iz gradskih kvartova, no pobjeda nije bila upitna. Što gori bio, to SDP teže odustaje od svojih sarkastičnih zahvala građana i komentara da im je “valjda dobro kad tako glasaju”. Ta bahatost bez pokrića i stav “pa HDZ je loš, glasajte za nas!” doveli su do prave izborne katastrofe, a iako nisu uvijek pravedne usporedbe s prošlim izborima o tome ponajbolje govore.

Naime, u Karlovcu je na ovim izborima Restart koalicija dobila čak 8500 glaslova manje nego što je prije samo pola godine na predsjedničkim izborima dobio Zoran Milanović. Dakako, na parlamentarnim izborima puno je više opcija, ali takva golema razlika poprilično dobro govori o tome kako su građani doživjeli Bernardićev SDP. Uostalom, i u odnosu na prošle parlamentarne izbore SDP i koalicija okupljena oko njega dobijaju oko 4000 glasova manje.

Dominacija HDZ-a

Veliki gubitnik izbora svakako je i Živi zid te njegove koalicijske strančice koji su sa 2853 glasa u Karlovcu na prošlim parlamentarnim izborima pali na samo 648, a i to je više nego u većini sredina, ovdje ih još malo diže Sinčić, iako su daleko daleko od zamišljenog praga.

Najveći dobitnik je, svakako, HDZ. Nakon pobjede Milanovića na predsjedničkim izborima i rezultata s prošlih parlamentarnih izbora kada su u Karlovcu dobili najviše glasova, ali bi izgubili većinu u Vijeću da je bila riječ o lokalnim izborima – ovog puta su dominirali kao i drugdje. Dobili su oko 1000 glasova manje nego na prošlim parlamentarnim izborima, ali u uvjetima pandemije i uz pojavljivanje Domovinskog pokreta to se nipošto ne može smatrati gubitkom.

Kao i diljem Hrvatske, zadovoljna može biti i koalicija Možemo! te Domovinski pokret kao nove političke snage – ipak, kada govorimo o lokalnim izborima onda je upitno koliki to može imati efekt, jer ipak su obje liste na ovim izborima nosila neka druga imena, pogotovo onu Domovinskog pokreta.

Negdje između zadovoljstva i nezadovoljstva je Most. Broj glasova u odnosu na prošle parlamentarne izbore im je gotovo prepolovljen, ali uzevši u obzir da se većina birača ove opcije s pravom osjećala prevarenom, činjenica da su relativno blizu “pragu” može ih činiti zadovoljnima.

Preferencijski glasovi

Ako se pozabavimo preferencijalnim glasovima, pogotovo ako maknemo s njih nositelje lista koji prirodno odnose najveći broj glasova, najzadovoljniji mogu biti Davor Petračić s liste Pametno/IP/Fokus te Maja Bujević Grba iz HDZ-a. Potonja je dobila najviše preferencijalnih glasova od karlovačkih kandidata u ukupnom zbroju – 1246 (primjerice, više od svih s liste Restart koalicije uključujući nositelja Zlatka Komadinu), ili više od druge dvije Karlovčanke na listi (Marije Jelkovac i Nade Murganić) zajedno. Ukupno najveći broj preferencijalnih glasova dobio je također jedan kandidat iz naše županije, HDZ-ov nositelj liste, ministar Tomo Medved, kojeg je u Karlovcu zaokružilo 2918 glasača.

Petračić je, pak, gotovo vlastoručno donio većinu glasova svojoj listi u Karlovcu – dobio je 429 preferencijalnih glasova, što je čak 46,52% u odnosu na ukupan broj glasova liste i čak 78% u odnosu na broj dodijeljenih preferencijalnih glasova na toj listi, što je daleko najbolji postotak preferencijalnih glasova. Petračić je tako dobio daleko više preferencijalnih glasova od svih na listi Mosta, više od svih na listi Možemo! te više glasova od svih osim Ante Prkačina na listi Domovinskog pokreta. Dobio je više glasova i od svih kandidata iz Karlovačke županije na listi Restart koalicije te svih osim Medveda, dr. Bujević Grba i Marije Jelkovac na listi HDZ-a.

Na listi Možemo! karlovački trojac osvojio je zajedno 375 glasova (Draženka Polović 158, Ana Matan 144, a Dimitrije Birač 73) što bi mogla biti naznaka potencijala za lokalne izbore, no treba priznati i da je listu dosta vidljivo dodatno pogurao Mile Kekin koji je dobio 265 preferencijalnih glasova od Karlovčana.

Slična je, pa i izrazitija, situacija s listom Domovinskog pokreta, gdje je jedini Karlovčanin Mladen Kuka dobio pristojnih 197 glasova, ali je listu vidno nosio već spomenuti Ante Prkačin (sa 568 glasova).

Pad popularnosti Živog zida

Živi zid je, kako rekosmo, to nešto glasova koje ima dobio na račun Sinčića koji je dobio 319 preferencijalnih glasova. No, njihova popularnost i prepoznatljivost evidentno kopni, o čemu dovoljno govori broj preferencijalnih glasova gradskih i županijskih vijećnika, odnosno tek 29 mladog Jarnevića i jedva 16 iskusnijeg Tatalovića.

Ukratko o ostalim gradovima Karlovačke županije – u Dugoj Resi je aktualni gradonačelnik Tomislav Boljar očito jedini držao Restart koaliciju da ne doživi ne samo debakl (koji je i doživjela) već i nezapamćenu katastrofu te sa 655 preferencijalnih glasova ostao samo “iza” Tome Medveda koji ih je dobio 808. U Ogulinu je, kao da ih Restart koalicija nije dobila i više nego što mogu podnijeti, pouka “okršaj” Tomislava Lipošćaka i Ivana Vukovića u kojem je Lipošćak osvojio znatno više (1355) glasova od Vukovića (815).

Jedinu utjehu u moru očajnih rezultata Restart koalicija može pronaći u Ozlju, gdje su također prilično uvjerljivo izgubili, ali je po preferencijalnim glasovima lokalna uzdanica Irena Šimunić sa 334 glasa potpuno izjednačena s Medvedom. U Slunju, pak, nitko ni blizu Medveda, piše KAportal.

