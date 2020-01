TETE OTKRIVAJU PRAVU ISTINU O VRTIĆIMA: Stvarnost je gora nego što uopće možete zamisliti!

Nakon prostačkog napada gradonačelnika Zagreba Milana Bandića nakon intervjua na RTL-u zbog pitanja o toaletnom papiru i prehrani u vrtiću, reagirale su i odgojiteljice te udruga RODA.

Bandić je napao Mirjanu Hrgu, predbacivši joj da mu nema što govoriti o vrtićima jer nije rodila djecu, a skandalozan ispad je za Index prokomentirala i članica Etičkog povjerenstva udruge RODA (Roditelji u akciji) Mirela Blažanović.

“U kontaktu smo s nekoliko tisuća roditelja u gradu Zagrebu i svi redom, svi do jednog govore da se u vrtiće donose toaletni papiri, papirnati ubrusi kao i sve što bi trebalo biti sastavni pribor vrtića. Nema potrebe frizirati takve informacije, to se zna da se radi. Roditelji godinama donose potrošni materijal kao što su papirnati ubrusi, maramice obične i vlažne. Odgajateljice same izrađuju igračke.

Apsolutna laž da je jedna teta na osmero djece

Druga stvar, gradonačelnik kaže da je ostalo 600 slobodnih mjesta u gradskim vrtićima, ali ako je, to je na nekim lokacijama gdje ni nema dovoljno djece da bi se napunio vrtić. Inače, u većini vrtića po grupama ih se nalazi od 28 do 30. Bandić je izgovorio i apsolutnu neistinu da je na osmero djece jedna teta. Svaka teta je četiri sata sama s 28 do 30 djece.

Isto tako što se tiče hrane u vrtićima gdje on tvrdi da je sve dobro, dobili smo niz dojava o stanju. Neke odgajateljice su nam rekle da za cijelu grupu od 30 djece znaju dobiti po tri banane.

Što se tiče napada na novinarku, to je ispod svakog dostojanstva. Stalno se o njemu govori kao o instituciji gradonačelnika pa bi se trebao i ponašati u skladu s tim. Ne smije se tako nisko zadirati u nečije majčinstvo. Nije potrebno da ona ima osobno iskustvo da bi govorila o temi vrtića”, detaljna je Mirela Blažanović.

I odgojiteljicama je muka

Oglasili su se i roditelji i odgojiteljice i svi ističu kako grad na djeci nedopustivo štedi.

“Svaki mjesec obvezno moramo donijeti za djecu papirnate ubruse, vlažne maramice i papirnate maramice. Djeci još donosimo voće ili nešto da se zaslade poput keksića”, rekla je za Index Iva čija djevojčica pohađa vrtić u središtu Zagreba.

Druga majka, Ines, čiji sin pohađa vrtić u Novom Zagrebu kaže da obvezno moraju donositi i čaše, vlažni toaletni papir, posteljinu. Javila nam se i odgajateljica iz Sesveta koja je kazala kako im je muka kad ljeti dobiju sladoled za djecu. Svakome mogu dati doslovno po jednu žličicu.

“Daju nam 2-3 čašice sladoleda da rasporedimo na 27-ero djece pa si vi izračunajte koliko dijete dobije”, rekla je. “Dogodi se da u jednom danu nitko ne izostane iz vrtića i tada nemamo za svakog po šnitu kruha”, kazala nam je odgajateljica.

“Pola mesa je sivo”

Javila se i odgajateljica vrtića s područja Novog Zagreba koja je kao i ostale željela ostati anonimna zbog straha od gubitka posla. U razgovoru za Index kazala je da je njihov vrtić od Grada dobio naputak da roditelji ništa od potrošnog materijala ne trebaju donositi.

“No, onda dođete u situaciju da djeci nemate čime obrisati nos jer vam Grad ne daje novac za te materijale, pa smo prisiljeni moliti roditelje. Svake godine nas na početku roditelji pitaju što treba i mi uredno kažemo da su nam potrebne papirnate maramice, ubrusi, vlažni toaletni papir. Imamo previše djece pa mlađe grupe donose i slamke i salvete. Sve što je potrebno roditelji donose. Isto tako ogradu koju bi trebao Grad obnoviti financira vrtić od svojih sredstava. Što se tiče hrane, evo danas mi je bilo 21 dijete u grupi. Dobili smo za užinu šest ili sedam breskvi”, kazala je ona.

Progovorila je i o javnoj nabavi zbog koje znaju dobiti pokvarenu hranu.

“Grad ima sklopljen ugovor s raznim proizvođačima. Kad meso dođe, dio je jestiv, a zna se dogoditi da je jedan dio siv. Onda umjesto jednog kilograma naše kuharice zapravo dobiju pola kilograma. Ravnatelji o tome šute. Ne žele se zamjeriti Gradu. Potom kuharice djeci daju više tijesta ili dodaju još nešto. Pitanje je koliko je sva hrana zdravstveno ispravno i hranjiva jer 80 posto unosa hrane djeca moraju dobiti u vrtićima gdje provedu cijeli dan.

Događa se da Grad daje jedne informacije nama, jedne ravnateljima. Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju je tražio sastanak predstavnika Gradskog ureda, ravnatelja i predstavnika sindikata da se zajedno dogovorimo, na što ravnatelji nisu pristali”, kazala je odgajateljica.