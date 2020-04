SINDIKAT PISAO MINISTRU BEROŠU: ‘U dječjim vrtićima nemoguće je držati socijalnu distancu. Odgojitelje niste ništa pitali…’

Dječji vrtići moraju ostati sigurno okruženje za djecu, a radnicima mora biti omogućen rad u sigurnim uvjetima, uz poštivanje medicinskih, epidemioloških, ali i pedagoških uputa i preporuka, stoji u priopćenju Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske

Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) uputio je otvoreno pismo ministru zdravstva Viliju Berošu te ostalim članovima Nacionalnog stožera civilne zaštite, a vezano uz nastavak rada dječjih vrtića gdje radi najveći dio članova tog sindikata. Ističu kako žele skrenuti pozornost na situacije koje bi članovi Nacionalnog stožera trebali imati na umu prilikom donošenja odluke o početku rada dječjih vrtića.

‘U jaslicama je nemoguće održavati socijalnu distancu’

“Poznato Vam je kako su osnivači dječjih vrtića – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, poštujući odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite i propisanih mjera radi sprečavanja pandemije COVID – 19, donijeli odluku da dječji vrtići rade smanjenim kapacitetom, u obliku dežurstava tamo gdje je bila iskazana potreba roditelja za korištenjem usluga. Ipak, većina roditelja nije imala potrebu za našim uslugama, te mali broj dječjih vrtića radi. Svjesni smo činjenice koliko je važno pokrenuti gospodarstvo, te kako će radnici, prije ili kasnije, morati na posao, a time je rad vrtića neizbježan”, ističe se na početku priopćenja.

Predstavnici tog sindikata smatraju kako je provedivost zaštitnih mjera vrlo upitna u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te navode i razloge tomu.

“Dječji vrtići provode odgojno-obrazovni rad, rade s djecom od prve godine života do polaska u školu. Različite aktivnosti koje u odgojno-obrazovnom radu odgojitelji provode upravo potiču interakciju među djecom i potrebu za druženjem. Posebna je situacija kod rada s djecom jasličke dobi zbog potrebe za njihovim hranjenjem i prematanjem. Nemoguće je, pritom, održavati socijalnu distancu i razmak od dva metra”, ističu.

‘Zaobišli ste nas kada ste donosili upute’

Nadalje, poručuju da tek mali broj dječjih vrtića ima prostrane sobe za boravak djece te da je broj djece u grupama velik (od 18 do 30 djece u jednoj grupi, ovisno o dobi) u odnosu na Državno pedagoški standard.

“U grupama su integrirana djeca s teškoćama u razvoju koja trebaju posebnu pažnju i brigu. Mnogi vrtići nemaju adekvatno igralište ili vanjski prostor, kao ni prostor za roditelje, djedove i bake koji dovode i odvode dijete, a za koje ne znamo jesu li zdravi ili nisu. Mišljenja smo kako je prije donošenja takvih uputa, osim medicinske struke trebala biti uključena i odgojno-obrazovna struka tj. odgojitelji i stručni suradnici. Oni kojih se to najviše tiče i koji će provoditi i osmišljavati odgojno- obrazovni rad s djecom su iz nekog razloga zaobiđeni, što smatramo nedopustivim”, ističe se u priopćenju.

Zbog svega toga, poručuju iz SOMK-a, radnici su s pravom zabrinuti za svoje zdravlje, za rad u sigurnim uvjetima što je propisano Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu i Ustavom RH.

‘Dosad nisu imali adekvatna zaštitna sredstva’

“Njihova bojazan nije bez osnove kada znamo da do sada zaštitna sredstva nisu bila osigurana na adekvatan način ili ih nije bilo u potrebnim količinama, na što smo također upozoravali osnivače dječjih vrtića. Neki su do sada koristili sredstva za dezinfekciju ruku, maske, rukavice, neki samo dio toga, ovisno od sredine do sredine. Cilj bi trebao biti preventivno djelovanje, zaštita djece i radnika, te sada kada se spremamo na povratak u “normalu” mora biti sve puno jasnije definirano, transparentno i toga se moraju svi pridržavati u svakom vrtiću u RH”, stoji u priopćenju.

Na koncu apeliraju na ministra Beroša i njegove kolege iz Stožera civilne zaštite da prije donošenja konačne odluke o radu dječjih vrtića, uključe u taj proces i odgojno-obrazovne radnike.

“Dječji vrtići moraju ostati sigurno okruženje za djecu, a radnicima mora biti omogućen rad u sigurnim uvjetima, uz poštivanje medicinskih, epidemioloških, ali i pedagoških uputa i preporuka”, stoji na kraju priopćenja.

