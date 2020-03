TESTOVI ZA OTKRIVANJE KORONAVIRUSA SU NEPOUZDANI? Čak pet od 167 zaraženih ima negativne rezultate na bolest

U nekim državama se čak tvrdi da se provede do čak šest negativnih tekstova prije nego se koronavirus dijagnosticira

Znanstveno istraživanje objavljeno prije dva tjedna u renomiranom časopisu Radiology propituje testove za koronavirus, odnosno njihovu pouzdanost. Podsjetimo, koronavirusom COVID-19 u svijetu je zaraženo 85.705 osoba, dok je njih 2.933 preminulo od te bolesti. Brojka preminulih izvan Kine popela se na 98. Kao što vjerojatno svi znaju, izvor zaraze krenuo je iz Kine, a ova bolest prepoznata je najmanje u 61 državi.

Kako prenosi Večernji list, postoje sumnje koje uzrokuju zabrinutost da trenutačni dijagnostički testovi za prepoznavanje COVID-19 nisu dovoljno pouzdani. U nekim državama se čak tvrdi da se provede do čak šest negativnih tekstova prije nego se koronavirus dijagnosticira. Za razliku od testiranja. prepoznavanje simptoma bio je prioritet u kineskoj provinciji Hubei odakle je bolest i krenula. Zbog toga se u jednom danu prepoznalo čak 15.000 novih slučajeva, što čini četvrtinu slučajeva do sada.

Koji je problem s testiranjem?

Kada je o testovima riječ, valja reći da se oni temelje na traženju genetskog koda virusa. Za sada postoji sedam koronavirusa i svi oni imaju genom kodiran preko ribonukleinske kiseline odnosno RNK. Između ostalog u skupinu koronavirusa spadaju i SARS, MERS kao i novootkriveni COVID-19 koji trenutno “žari” i “pali” svijetom.

Standardni PCR test ne može se koristiti da bi se prepoznala prisutnost virusa kod već oboljelih pacijenata, već se prvo virusni RNK mora enzimski pretvoriti u DNK u biokemijskoj reakciji koju katalizira enzim reverzna transkriptaza (RT), prenosi Večernji list. Pouzdana metoda detekcije virusa zbog toga je RT-PCR. Ti testovi se već više od 10 godina koriste u otkrivanju i detekciji virusa, poput virusa gripe i HIV-a. Kod prepoznavanja COVID-19 koronavirusa od pacijenta se prvo uzima uzorak brisoma donjeg dijela grla pa se nakon toga u laboratoriju izolira RNK molekule COVID-19. Nakon toga se molekule amplificiraju u milijune kopije preko RT-PCR testa. Ipak, testovi detekcije COVID-19 i dalje se pokazuju neučinkovitima. Zašto je to tako?

Na testu pet od 167 pacijenata dobiva negativan rezultat iako su zaraženi

Studija objavljena u Radiologyju kaže da je RT-PCR test pokazao da je čak pet od 167 osoba zaraženih koronavirusom pokazalo negativan rezultat na testu usprkos činjenici da su snimke pluća svih 167 pacijenata pokazivale da su teško bolesni. Moralo je proći nekoliko dana da se testovi pokažu pozitivnima na COVID-19 kod tih pacijenata.

K tome, tu je i velik broj pojedinačnih slučajeva, poput onog liječnika Li Wenlianga. On je prvi objavio postojanje novog koronavirusa te je nedavno umro od posljedica infekcije COVID-19 koronavirusom. Poslije svoje smrti liječnik je postao heroj u Kini, a i sam dr. Wenliang kazao je da su rezultati njegovih testova na prisutnost COVID-19 par puta bili negativni te da su tek kasnije pokazali da je obolio. No, on nije jedini jer kineski novinari su otkrili i druge slične slučajeve kada su testovi bili negativni šest puta i onda sedmi put pokazali pozitivan rezultat. Isto se dogodilo i u Singapuru i Tajlandu.

