TESTIRAO SE NAKON ŠTO JE BIO U KONTAKTU SA ZARAŽENIM: Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić negativan je na koronavirus

Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, koji je proteklih pet dana bio u samoizolaciji, u utorak je obavio kontrolni test koji je pokazao da je negativan na koronavirus, izvijestila je u srijedu osječka Gradska uprava.

Gradonačelnik Vrkić obavio je u utorak kontrolni test na virus Covid-19 s obzirom na činjenicu da se susreo sa susjedom kod kojeg je potvrđeno postojanje virusa Covid 19.

“Rezultat testa gradonačelnika je negativan, no, on ostaje u samoizolaciji do 29. lipnja kada će biti učinjen drugi kontrolni test na prisustvo virusa. Gradonačelnik svoje poslove nastavlja obavljati od kuće”, priopćeno je iz osječke Gradske uprave.