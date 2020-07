TESTIRAO SE I DRUGI PUTA: Osječki gradonačelnik Vrkić ponovno negativan na koronavirus

Gradonačelnik Ivan Vrkić se od danas vraća svojim uobičajenim poslovima i obvezama, priopćili su u srijedu iz osječke Gradske uprave

Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, koji je zadnjih desetak dana proveo u samoizolaciji, obavio je u utorak i drugi kontrolni test na covid-19 koji je, kao i u prvom slučaju, pokazao da je negativan na koronavirus.

Rezultat testa gradonačelnika je i ovaj puta negativan, tako da se od danas vraća svojim uobičajenim poslovima i obvezama, priopćili su u srijedu iz osječke Gradske uprave.

Vrkić je, naime, prošlog utorka objavio da je pet dana proveo u samoizolaciji jer se susreo sa susjedom kod kojeg je potvrđena zaraza koronavirusom.

Istoga dana obavio je kontrolni test koji je pokazao da je negativan na koronavirus.

“Rezultat testa gradonačelnika je negativan, no on ostaje u samoizolaciji do 29. lipnja kada će biti učinjen drugi kontrolni test na prisustvo virusa. Gradonačelnik svoje poslove nastavlja obavljati od kuće”, priopćili su tada iz osječke Gradske uprave.