Ministar obrazovanja i znanosti Radovan Fuchs je prije dva tjedna najavio novu epidemiološku mjeru za učenike kako bi se smanjio broj samoizolacija i izbjegla online nastava. Riječ je o masovnom testiranju učenika brzim antigenskim testovima (BAT) koje bi se trebalo raditi početkom svakog tjedna, odnosno ponedjeljkom te prijavljivati u školu.

Odluka je to koju su mnogi roditelji dočekali sa skepsom, ali i mnogo upitnika nad glavom. No nažalost nemaju samo roditelji upitnike nad glavom nego i dužnosnici u ministarstvu, a tek danas nakon sastanka rasvijetlile su se neke stvari te je poznato kada sve kreće. Stoga smo mi odlučili napraviti mali vodič za roditelje i školarce o tome kako bi trebala izgledati testiranja.

1. Kako će izgledati testiranje?

Iako su mnogi ovu odluku protumačili kao testiranje učenika u školama, ono se neće provoditi u samim obrazovnim ustanovama nego kod kuće jer je riječ o samotestiranju. Nakon obavljenog testa zatim roditelji prijavljuju rezultate testiranja školi i to na način da u slučaju da je test pozitivan o tome obavještavaju razrednika koji obavijest prosljeđuje ravnatelju.

U slučaju negativnog rezultata testa, roditelj u djetetovu bilježnicu zapisuje da je rezultat testiranja negativan što razrednik provjerava svaki ponedjeljak. Učenici čiji test pokaže negativan nalaz bit će izuzeti od samoizolacije.

"Opskrbit ćemo škole testovima i dati ih roditeljima da djecu testiraju u ponedjeljak prije škole. Ako je test pozitivan, roditelji će obavijestiti razrednog nastavnika i dijete će ostati kod kuće“, objasnio je ministar Fuchs. Dodajmo kako se u Austriji djeca u školama testiraju već godinu i pol dana i to po tri puta tjedno.

2. Kada kreće testiranje učenika?

Nakon sastanka ministra i ravnatelja, u petak je objavljeno kako distribucija testova školama kreće idući tjedan putem civilne zaštite.

"Čim testovi stignu do škole, kreće podjela testova učenicima. Iako se preporučuje da se samotestiranje obavlja ponedjeljkom ili nedjeljom na večer, ako neka škola ne dobije testove do kraja idućeg tjedna - odmah nakon distribucije, prvi sljedeći dan počinje testiranje učenika", pojasnili su iz ministarstva. U Hrvatskoj je oko 450 tisuća učenika, što znači da je za provedbu testiranja četiri puta mjesečno potrebno oko 1,8 milijuna testova, a plan je osigurati i zalihu od milijun testova mjesečno.

U prvoj isporuci, rečeno je danas, škole će dobiti testove za provođenje mjere 1 tjedan, što znači da će ravnatelji kada dobiju testove svakom učeniku podijeliti po jedan test. Nakon tog tjedna slijedi tjedan dana praznika, a u tjednu kada su praznici škole će dobiti drugu isporuku testova te će ih podijeliti učenicima, i to najvjerojatnije u ponedjeljak kada se vrate u školske klupe.

3. Zašto se testiraju učenici?

Kako je i najavio ministar Fuchs, cilj nije maltretiranje učenika nego ukidanje mjere samoizolacije za sve one s negativnim nalazima. Naime, ideja je da samo oni učenici koji su pozitivni na brzim testovima ostanu kod kuće u izolaciji.

"Ova mjera ima cilj što više vratiti djecu u škole i da se što više odvija nastava po modelu A. Po procjenama koje nisu do kraja točne, imamo više od 10.000 izolacija, ali sigurno ih je više od 30.000. Službe po terenu više to ne mogu pratiti, često se odluke donose preventivno pa cijeli razredi završavaju u izolaciji i ne primjenjuju se pravila. Kako rastu brojevi u populaciji, tako i u školama. Zamjećujemo nešto manji pad, ali on je relativan. Da bismo vratili djecu u učionice, mislimo da je ovo dobra mjera, riječ je o ukidanju samoizolacije za učenike. To nije mjera sprečavanja, primijenili smo jednu originalnu metodu i mislimo da je ovo dobar put“, rekao je Fuchs.

"Ovdje se ne radi o nešto agresivnijim varijantama testiranja, to su kratki štapići koji idu do polovice nosa“, dodao je.

4. Je li testiranje obavezno?

Testiranje neće biti obavezno i nema sankcija za učenike koji se neće testirati, ali će oni onda morati u samoizolaciju u slučaju pozitivnog slučaja u razredu, objasnili su iz ministarstva.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pripremilo je i poseban obrazac. U njemu roditelj potpisuje izjavu o svjesnosti da će njegovo dijete u slučaju kontakta s pozitivnom osobom biti u samoizolaciji. Potpisanu izjavu roditelj daje školi, a škola nadležnom epidemiologu kako bi dobio informaciju koje dijete nije izuzeto od mjere samoizolacije.

"Vjerujem u roditelje, svima je u interesu da djeca idu u školu. Onaj tko želi lagati, radit će to i dalje. Imali smo slučajeve kad su roditelji djecu slali pod temperaturom u školu, no njima je to na sramotu“, rekao je Fuchs.

"Pretpostavljamo da roditelji neće varati, njima na dušu, jer smisao mjere je da zadržimo što veći broj djece na nastavi”, dodao je ministar i podsjetio da su “ispaštali” cijeli razredi jer je nekoliko učenika bilo pozitivno.

5. Koji su učenici oslobođeni testiranja?

Od rutinskog samotestiranja su oslobođeni učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene sukladno uputama HZJZ-a, te se ovi učenici testiraju samo u slučaju pozitivnog testa tijekom rutinskog samotestiranja kod drugih učenika u istom razrednom odjelu, objasnili su iz ministarstva.

Također, učenici koji su cijepljeni i preboljeli COVID-19 ne podliježu mjerama samoizolacije pa ako se testiranje kod njih ne obavi u tome trenutku onda oni ionako ne podliježu samoizolaciji. Ako se kod njih pojave simptomi, vrlo je izvjesno da će roditelj sam testirati djecu jer to rade i sada, dodaju.

Podsjetimo, od kraja siječnja karantene su oslobođeni učenici koji su primarno cijepljeni i koji su preboljeli pa primili jednu dozu cjepiva, neovisno o tome koliko je vremena prošlo od cijepljenja. Dakle, te skupine učenika se ne moraju niti samotestirati.

6. Koliko dugo će trajati testiranje učenika?

Ministar Fuchs se nada da će samotestiranje trajati otprilike mjesec dana.

“Testiranje će se provoditi mjesec dana, a ako bude sve kako smo zamislili, preći će se na testiranje samo u razredima u kojima se pojavi pozitivan učenik. Treći korak je ukidanje samotestiranja”, rekao je i izrazio nadu da će se predviđeni hodogram moći realizirati, kao i da će na kraju biti moguće ukidanje nošenja maski.

7. Koliko će koštati?

Kako smo naveli za provedbu testiranja četiri puta mjesečno potrebno oko 1,8 milijuna testova, a plan je osigurati zalihu od milijun testova mjesečno za slučaj pojave pozitivnog učenika ili više njih u razredu u drugoj polovici tjedna.

Ne zna se točna cijena projekta, no Fuchs procjenjuje da će sve stajati 70 milijuna kuna, a sami testovi stajali bi otprilike 20 milijuna kuna. Stoga su se pojavile kritike da u školama nedostaje toaletnog papira ili sapuna, a da se milijuni troše na testove za djecu.

"Prvo, razgovaramo o dva različita segmenta financiranja čitavog obrazovnog sustava. Za toaletni papir i ovakve stvari odgovorna je lokalna uprava i samouprava, odnosno osnivači, na neki način vlasnici škola. Mi skrbimo generalno u ukupnom sustavu. Mislim da usporedba jedne i druge stvari nije ista“, rekao je Fuchs.

8. Hoće li se testiranje proširiti i na vrtiće?

Iako ova mjera nije najavljena, ministar Fuchs ostavlja ovo pitanje otvorenim i smatra da bi ona bila dobra, ali i teško provediva jer su mala djeca su ipak nešto drugačija od učenika. "Nisu vrtići ostavljeni nigdje. Radi se o opsežnoj operaciji tako da jednostavno u ovom prvom koraku nismo mogli pokriti i vrtiće, a i to je malo kompliciranije. U prvoj fazi hajdemo prvo provjeriti hoće li ovo uspjeti, vjerujemo da hoće“, objasnio je.

9. Zaražen svaki peti učenik

Dodajmo na kraju da je, prema podacima ministarstva, od ukupno 2434 školska objekta, zaraza od početka školske godine bila prisutna u njih 1403. Jednog ili više zaraženih učenika trenutačno imaju 403 škole, a prošli tjedan ih je bilo 408.

Od rujna prošle godine dosad zaraženo je bilo 97.303 učenika, otprilike svaki peti u učeničkoj populaciji. Slično trendu u ukupnoj populaciji, u blagom je padu i broj zaraženih učenika.

Prema podacima Ministarstva, aktivnih slučajeva trenutačno je 11.222, tristotinjak manje nego prošli tjedan. Trenutačno je zaraženo 1705 djelatnika škola, pa ukupno 71 škola radi online. Od početka školske godine najviši postotak zaraženih učenika imale su Primorsko-goranska županija, Dubrovačko-neretvanska i Grad Zagreb.