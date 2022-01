Iako zasad nije u planu mjerom testiranja obuhvatiti i djecu u vrtićima, u ministarstvu i tu opciju ostavljaju otvorenom, piše u petak Jutarnji list. Nakon što vide efekte mjere u školama, razmotrit će, kažu, daljnje aktivnosti.

Ministar Radovan Fuchs objašnjava kako je akcija s nabavom i distribucijom testova za školsku djecu prilično opsežan pothvat, a s druge strane, s malom je djecom ipak kompliciranije uzimanje uzoraka.

Besmislen korak?

Ravnatelji dječjih vrtića skloniji su da se djecu ne testira i taj korak u startu smatraju besmislenim.

"To je delikatno pitanje. Roditelji su izbezumljeni od silnih samoizolacija, kao i zaposlenici vrtića. Mnoge su vrtićke grupe bile i dva puta u samoizolaciji. Roditelji su na izmaku snaga i da još moraju testirati djecu, to bi bilo kontraproduktivno i ne bi dalo posebne rezultate. Mislim da bi to bilo besmisleno, treba naći mjeru koja će što manje frustrirati roditelje", kaže ravnateljica Dječjeg vrtića Pazin, Vesna Rusijan.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Hvar, Sanja Ćurin, također ne vidi smisao u testiranju vrtićke djece.

"Nikako, apsolutno ne. Roditelji će reći ono što žele reći. Netko će testirati djecu, netko neće, jednako kao što je bilo i s mjerenjem temperature. Roditelji su govorili napamet brojke i sve to nema smisla", smatra ravnateljica.

Sindikat se ne želi očitovati

U Sindikatu radnika u predškolskom odgoju ne žele se očitovati o toj temi jer ona, kažu, ne ulazi u nadležnost sindikata. Ipak, predsjednica Sindikata, Iskra Vostrel Prpić, upozorava na alarmantne probleme djelatnika u vrtićima u doba covida.

"Nemamo odgajatelja, ljudi padaju s nogu, na izmaku su snaga. Pedijatri daju ispričnice za djecu bez da su ih pregledali i tu je velik prostor za manipulaciju pri izricanju mjera samoizolacija. Epidemiolozi su u jednom od vrtića otkrili da je u vrtićkoj skupini dijete koje je prije pet dana dobilo potvrđeni PCR test. Dakle, događaju se slučajevi da roditelji dovode pozitivnu djecu. Ne možemo osuditi roditelje, ali sve ovo je dominoefekt", ističe Iskra Vostrel Prpić, pišu novinarke Jutarnjeg lista Mirela Lilek i Ivana Krnić.