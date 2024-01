Kada se spomene Honda, prvo na što ljudi pomisle su njihovi kultni hatchbackovi. No, kako su posljednjih godina u trendu povišeni automobili, i Honda je krenula tim putem pa je nakon crossovera imena HR-V sada predstavila novi model imena ZR-V koji smo testirali u našoj rubrici "Ženski kut".

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Honda ZR-V dimenzijama se smjestila između manjeg modela HR-V i najvećeg modela CR-V. Od modela HR-V koji smo već ranije testirali, ZR-V je 20 centimetara dulji, 5 centimetara širi i 4 centimetara viši. Riječ je o globalnom modelu koji se prodaje po cijelom svijetu, na tržištima u Europi, Americi, Kini, Japanu, Bliskom Istoku, Australiji, a njime ciljaju na takozvanu generaciju Z.

Promjene u dizajnu

U prošlosti, Hondin se dizajn temeljio na oštrim vanjskim linijama, a koje su kroz godine malo "ublažavali". No, kod ovog modela to se u potpunosti promijenilo - cijela je silueta jako obla, a oštrih linija gotovo pa i nema. Osobno me kada gledam ovaj auto jako podsjeća na talijanski dizajn. Ako pak se pita Hondu, oni kažu da ZR-V ima "sportsku SUV siluetu", a cjelokupna dizajnerska vizura izvana jako je "clean".

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Sprijeda imamo nešto glomazniju masku i dosta jednostavna, ali pametna svjetla, a taj "mirni" dizajn nastavlja se i straga gdje je nešto istaknutiji naziv modela, kao i dva auspuha koja automobil ima. Dodatnu dozu elegancije automobilu daje i boja, a koja se službeno naziva Still Night Blue Pearl.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Za unutrašnjost modela ZR-V možemo reći da je "tipično Hondina" - sve izgleda čvrsto i kvalitetno, a na dodir je sve ugodno i mekano. Položaj za volanom je povišeniji, no sjedalo postavljeno nije tipično SUV-ovski. Honda je vozački automobil, poznat po jako dobrom položaju za volanom i mudro je, ali i jako važno, da nisu odustali od "svog" položaja za volanom, iako je riječ o SUV-u. Osim samog sjedala, dobroj vozačkoj poziciji doprinosi i okomitije postavljen volan, a koji u toj poziciji puno bolje sjeda u ruke kada vozite.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Od materijala u autu prevladava koža, koja se nalazi i na sjedalima. Ona se mogu ugrijati, a imaju i opciju memorije. Osim sjedala, ugrijati se može i volan.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Kada zavirite u unutrašnost ovog automobila, vidjet ćete da Honda nije u potpunosti odustala od oštrih linija. Iako ih izvana nema, vidljive su iznutra gdje su ih dizajneri kombinirali s oblim linijama.

Ispred vozača nalazi se digitalni displej dimenzija 7 inča na kojem vozači mogu pratiti sve moguće informacije u vožnji, a displej nudi i brojne opcije namještanja. Fora je što se u sredini nalazi mala sličica, odnosno grafika automobila koji "radi" sve što i pravi auto – ako otvorite vrata, vrata na grafici će se otvoriti, itd. Osim na njemu, osnovne informacije u vožnji mogu se pratiti i na head-up displeju.

Glavni ekran dimenzija 10,2 inča nalazi se u središnjem dijelu kokpita. Kako bi bio bio u razini očiju, postavljen je tako da strši iz armaturne ploče. Ekran je responzivan i iako ima puno ikona i opcija, na njemu ćete se jako lako snalaziti. Također, poveziv je s vašim pametnim telefonima.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Dobra je stvar što se ispod njega nalaze prečaci za pristup pojedinim funkcijama u ekranu, a još bolja stvar je to što je klima izvučena te se namješta na tipkama i kotačićima koji se nalaze ispod glavnog ekrana.

Saćasta rešetka kao prepoznatljiv detalj

Japanci kažu da je prilikom kreiranja dizajna unutrašnjosti glavni fokus bio funkcionalnost, a rezultat toga su mnogobrojni pretinci i mjesta za odlaganje stvari.

Još jedan jako zgodan detalj na kokpitu je saćasta rešetka industrijskog đira ispod koje se nalaze ventilacijski otvori. Tu dizajnersku izvedbu prvi smo puta vidjeli kod Honde Civic i moramo priznati da nam se taj detalj već tada jako svidio.

Drugi, pomalo neobični "detalj" je sama izvedba središnjeg dijela između vozača i suvozača, koji izgleda kao da je "na kat"; stvari se mogu odložiti na gornji dio, ali i na "nižu policu". Na tom se dijelu nalazi i mjenjač, koji je također u Hondinom stilu – na tipke.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Zapremina prtljažnika naše testne Honde ZR-V iznosila je 370 litara. Ukoliko ne uzmete ovakvu najopremljeniju verziju auta uz koju dolazi BOSE pojačalo, tada je zapremnina 10 litara viša, odnosno iznosi 380 litara. Spuštanjem zadnje klupe, dobit ćete ravan pod zapremnine 1291 litar. Prtljažnik je dosta plitak što je jako pogodno za utovar i istovar stvari, a ima i opciju pametnog zatvaranja gdje senzor prepoznaje trenutak u kojem se maknete te tek tada zatvara vrata prtljažnik. Također, i ovdje su mislili na funkcionalnost i praktičnost, pa se kod prevoženja većih stvari, pokrivka može spremiti ispod podnice.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Dobar u vožnji i mali potrošač

Trendovi u industriji mogu se mijenjati, no neke stvari kod Honde neće se nikada promijeniti. Osim kvalitete, po kojoj su nadaleko poznati, a koju smo već spominjali, jedna od tih stvari su i brojni sustavi sigurnosti koji dolaze kao standard; primjerice, automatsko kočenje, adaptivni tempomat, mrtvi kut, parkirni senzori, čitanje znakova i upozoranje da ste prešli dozvoljenu brzinu, i tako dalje.

Dok se u svijetu Honda nudi s raznim motorim,a u Europi dolazi samo kao "samopunjivi" hibrid, a čija je provjerena tehnologija stara preko 20 godina. Automobil pokreće 2.0 atmosferski benzinac s 4 cilindra uparen s baterijom koju taj isti motor puni tijekom vožnje. Ukupna snaga automobila kada se zbroje motor i baterija iznosi 184 KS.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Japanci kažu da nudi "sjajan povratni osjećaj na volanu i iznimnu upravljivost". Na cesti ugodno leži, a na autocesti se pokazao ugodnim i stabilnim te vozi bez prevelike buke. Iako je riječ o povećem autu, jako se dobro snalazi i u gradu - obzirom da je hibrid, lijepo ga je voziti, startan je i malo troši. Na našem testu, potrošnja u gradu bila je ispod 6 litara, što je u skladu s brojkama koje Honda navodi. Pohvalno je što mu je doseg jednog tanka preko 1000 kilometara, tako da ako radite nešto manje relacije s automobilom ili pak se većinom vozite u gradu i okolici gdje Honda vožnju odrađuje na bateriju, na benzinsku ćete svraćati jako rijetko.

S obzirom da je podignut, bez problema prelazi preko ležećih policajaca, šahtova i rupa. Također, jako je pregledan, a može se voziti u četiri načina vožnje – Normal, Sport, Eco i Snow. Opremljen je CVT mjenjačem s linearnim ubrzanjem, tako da "ne cima" pri ubrzanju, odnosno kada mijenja brzine.

Iako nije 'offroader', zanimljivo je da ima opciju kontrole vožnje nizbrdo. Opciju smo isprobali, dobro radi i zapravo je jako zabavno jedan ovakav auto elegantnih i primamljivih linija izvesti na nešto grublji teren.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Honda ZR-V starta od 44.990 eura, a naš testni u Advance opremi koštat će vas 49.990 eura.

Za mene je, barem što se izgleda tiče, ZR-V nešto potpuno novo što je od njih stiglo - moglo bi se za ovaj auto reći da je malkice poprimio "europski" izgled. I nije to, zapravo, uopće loše – dobro mu je sjeo ovaj dizajn, a najbolje od svega je što se ispod lima nalazi dobra, stara i provjerena Hondina tehnologija, kojoj se nakon toliko godina iskustva, teško može pronaći neka zamjerka.

Unatoč kritikama zakletih "hondaša" koju Hundu ne vide u ovom segmentu, Honda je napravila dobar posao prvo s modelom CR-V, a onda i s modelom HR-V. ZR-V je samo nastavak te njihove trendovske priče, gdje izgledom i karakteristikama nude malo drugačije modele nego što smo od njih navikli.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

No, i dalje su to modeli u kojima se strogo drže svojih postulata - kvaliteta izvedbe i kvaliteta u vožnji. Jer bez obzira što je ZR-V SUV, on je ispod "kože" Honda, sa svim kvalitetama koje volimo i cijenimo kod ovog brenda...

Specifikacije:

Honda ZR-V 2.0 FULL HYBRID Advance

Paket opreme: Advance

Motor: Benzin + elektro, 2.0 l, četiri cilindra, 1.993 ccm

Pogon: Prednji

Snaga: 184 KS

Okretni moment: 186 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,0 sec

Maksimalna brzina: 173 km/h

Mjenjač: automatski, e-CVT

Prosječna potrošnja na testu: 6 litara/100 km

CO2: 132 g/km

Cijena početnog modela: 44.990,00 eura

Cijena testnog modela: 49.990,00 eura

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.