Država i obrazovni sistem tek nakon 30 godina napokon počinju pridavati više pažnje darovitoj djeci. Dosad su s roditelji često nalazili pred zidom i bili prepušteni dobroj volji nastavnika i udruga. Pitanje je može li to konačno promijeniti novi pravilnik i kakva su pravila. Djeca idu u četvrti ili peti razred, a u nekim područjima su iznadprosječni.

Dječak Fabijan Havelišan ide u 4. razred OŠ Kazjerica u Zagrebu i nadaren je za kemiju: "Kemiju sam naučio u vrtiću preko slikovnog rječnika, pa YouTube. Ponekad mi je škola dosadna jer sam u prvom razredu već znao zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i slova", rekao je za Danas. On bi po svom znanju mogao biti na fakultetu, ali roditelji kažu da nema tko s njim raditi.

"Na medicini su mi rekli da može sad na prijemni, na PMF-u na kemiji da može odmah na fakultet. Trudimo se, odgovaramo što mi znamo i koliko možemo. Ali mi smo pred zidom", rekla je majka Kristina.

Darovita djeca u školi zahtijevaju dodatnu pažnju nastavnika i teže zadatke.

Mladi Lovro Žužul ide u 5. razred OŠ Tituša Brezovačkog u Zagrebu i nadaren je za matematiku: "Prije škole sam znao zbrajanje, kvadriranje, korjenovanje, množenje, dijeljenje."

Djevojčica Pia Kezele iz 4. razreda OŠ Ljubljanica u Zagrebu kaže: "Na engleskom mi je dosadno, ista stvar na matematici, a na likovnom jer svigledaju u mene otvorenih usta." I što im ona na to kaže? "Zatvorite usta, da vam ne ispadnu zubi."

Kako se dalje razvijati?

Kako se dalje razvijati, ovisi o dobroj volji nastavnika, radu udruga i roditeljima.

Marija Vojnić: "Svakodnevno pred njih treba stavljati nove zadatke, nove izazove jer dan u suprotnom postane dosadan." Zato svi čekaju novi pravilnik o obrazovanju darovitih učenika. Naime, postojeći je star 30 godina. Udruga "Dar" već sada provodi testiranja i radi s njima.

Dubravko Čop, predsjednik Udruge za darovitost Dar: "Procjena naše udruge je da u Hrvatskoj ima od 7 i pol do 10 tisuća iznadprosječnih učenika. Potrebno je da ih uočimo i podržimo da realiziraju svoje potencijale."

Prema ministarstvu, pravilnik će biti gotov za nešto više od mjesec dana, a potpuna realizacoja dogodit će se kada sve škole budu radile u jednoj smjeni, 2027.

Ministarstvo će izraditi poseban program

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs (HDZ): "U tom jednom konceptu se otvara prostor da svaka škola može posvetiti više vremena posebno nadarenoj djeci. Napravit će se određeni program i kurikuli za rad s takvom djecom."

Ani Bertović, ravnateljica OŠ Ljubljanica u Zagrebu: "Daroviti učenici su učenici s posebnim potrebama. To je sve na leđima naših učitelja. Ako e on prepoznao, odlično. Ako on nije prepoznao, ništa se nije dogodilo."

U svakoj školi tim stručnjaka zajedno s nastavnicima prepoznavat će darovitost kod djece i raditi s njima da ne budu više prepušteni sami sebi.