TEŠKO ĆETE POGODITI ŠTO JE NAJTRAŽENIJA ROBA U OSIJEKU: ‘Kako mislite prodano? Pa četiri ih je bilo prije 45 minuta!’

U Osijeku su se proteklog vikenda bazeni prodavali kao da nema sutra

Osim što su bicikli postali tražena roba u Osijeku, sada je potražnja za jednim “ljetnim rekvizitom” postala svakodnevica. Riječ je o PVC bazenu u kojem se uglavnom brčkaju djeca tijekom ljetnih mjeseci, no postoje i oni veći za odrasle.

“Kako mislite, bazen je prodan?! Bila sam tu prije 45 minuta, imali ste ih četiri!”, reakcija je gospođe koju je ekipa Glasa Slavonije u subotnje poslijepodne zatekla u Pevexu. Naime, tamo su se proteklog vikenda bazeni prodavali kao da nema sutra. Čini se da su strah od zaraze koronavirusom i ljeto bez omiljenog kupališta Kopika ponukali stanovnike grada na Dravi da ljeto provedu u vlastitim dvorištima.

S visokim temperaturama povećala se kupnja velikih plastičnih bazena

Iz Pevexa su za Glas Slavonije rekli da je prodaja na početku sezone odlično krenula te da su prodavali puno bazena velikih dimenzija od 3,05 m do 6,10 m. Takvih bazena su prodali 200 i to samo na početku sezone.

“Potražnja za bazenima velikih dimenzija ove je godine jako velika. Nakon toga je zbog vremena bila mala stagnacija u prodaji, ali sada s visokim temperaturama prodaja jako raste i prodaju se bazeni svih dimenzija, kao i sav popratni ljetni asortiman koji nudimo u našim prodajnim centrima. Proteklog je vikenda prodaja bazena i svih dodataka za ljeto bila odlična, a najprodavaniji artikli bili su Intexovi modeli Easy Set svih dimenzija. No, bez obzira na to koliko prodali, roba se kod nas konstantno naručuje i uvijek je nešto u dolasku, tako da sa zalihom nemamo problema. S 2. srpnja izlazi novi katalog i od toga su datuma cijeli Intexov asortiman i kemija za održavanje bazena i sniženi!”, rekli su iz Pevexa.

No, nije Pevex usamljen jer su i u osječkoj poslovnici tvrtke Vinkoprom “napuhanci” postali glavna tražena roba. Kako kažu iz firme, ove godine, u odnosu na 2019. godinu imaju znatan porast potražnje i prodaje bazena i opreme za bazene.

“Najveća je potražnja za PVC bazenima promjera do tri metra. Pokazali su se praktičnima i jednostavnima za postavljanje, održavanje, ne iziskuju velike količine vode, a djeci i odraslima pružaju izvrsnu zabavu. Povećana je i prodaja opreme poput pokrivača bazena, pumpi za filtriranje, filtara za pumpe, ali i oprema za mini dječje dvorišne igraonice poput: trampolina, montažnih ljuljački, pješčanika, tobogana i slično. Možemo pretpostaviti da je razlog tomu globalna situacija s koronavirusom te da se ljudi ipak najsigurnije osjećaju kod kuće, odnosno da su svijest i odgovornost u ovoj situaciji, posebno kada su djeca u pitanju, na visokoj razini”, rekao je Glasu Slavonije Marijan Lamešić, voditelj marketinga Vinkoproma.

Isporuka vode u Osijeku premašila je lipanjski prosjek

Vodovod Osijek je u proteklog vikenda, dakle u petak, subotu i nedjelju, Osječanima isporučio 73.554 m3 vode. Najviše je vode isporučio u petak 19. lipnja, a riječ je o isporuci koja je prvi put ove godine premašila lipanjski mjesečni prosjek. Razlog za to vjerojatno krije se u “punjenju” bazena na napuhavanje.

“Dnevna potrošnja u lipnju 2020. kreće se od 23.000 do 25.000 m3 dnevno, ovisno o prosječnoj temperaturi zraka. U petak, 19. lipnja, isporučeno je 25.978 m³, a u subotu, 20. lipnja, 24.516 m³ vode. U sljedećim danima, kada se očekuje porast temperature do 35 Celzijevih stupnjeva, očekujemo i porast potrošnje vode od deset posto, tako da bi maksimalna dnevna potrošnja mogla dosezati i do 28.000 m3. Potrošnja bi bila daleko veća, ali je počela sezona godišnjih odmora pa 20-30 posto korisnika trenutačno ne troši vodu. Moramo napomenuti kako ni u jednom slučaju bilo kakvog enormnog porasta temperature, pa čak i iznad 40 Celzijevih stupnjeva, koji bi potrajao i do kraja kolovoza, neće doći do destabilizacije sustava vodoopskrbe grada Osijeka. Vodovod Osijek sa svojim vodocrpilištem Vinogradi i vodozahvatom Pampas potpuno pokriva potrebu za pitkom vodom grada Osijeka i prigradskih naselja. Usto, možemo reći kako se za sada radi o uobičajenoj potrošačkoj godini, bez ekstremnih isporuka te da Vodovod Osijek može potpuno zadovoljiti potrebe korisnika za vodom za ljudsku potrošnju”, kazali su iz osječkog Vodovoda za Glas Slavonije.