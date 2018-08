TEŠKO BOLESNOM SPLIĆANINU OTKAZALI DOPUNSKO OSIGURANJE JER SE PREVIŠE LIJEČIO: ‘Rekli su da im se ne isplatim’

Sve je bilo u redu do prije destak dana kada mu je zazvonio mobitel, a s druge strane linije bila je službenica osiguranja koja ga je obavijestila kako mu neće produljiti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju zbog prekoračenja limita

Zvonimir Višić iz Splita prije nešto više od dvije godine sklopio je s osiguravajućom kućom “UNIQA” ugovor o dopunskom zdravstvenog osiguranju koje je trebao plaćati 65 kuna mjesečno. Višić uredno plaća svoju policu, no UNIQA mu je nedavno otkazala ugovor.

‘U trenutku kada sam potpisivao ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućom kućom “UNIQA” još uvijek sam bio u potpunosti zdrav i nisam znao da se ne smijem razboljeti, jer da sam to znao, sigurno s njima ne bih potpisivao ugovor’, rekao je Višić za Slobodnu Dalmaciju. On je, naime, obolio od Chronove bolesti zbog koje je veliki komad posljednjih godinu dana proveo u bolničkom krevetu.

Obolio je od Chronove bolesti

‘Tako sam otišao i za dopunsko zdravstveno osiguranje. Mislio sam da ću i u tom segmentu njihova rada biti zadovoljan. Dakle, 1. kolovoza 2016. godine, kada sam još uvijek u potpunosti bio zdrav čovjek, uzeo sam u toj osiguravajućoj kući to dopunsko zdravstveno osiguranje. Potpisao sam ugovor i počeo iz mjeseca u mjesec plaćati 65 kuna i nastavio normalno živjeti. No, na žalost u lipnju 2017. godine završavam u KBC Split na bolničkom liječenju, jer sam imao zdravstvene tegobe te je trebalo utvrditi o čemu se točno radi’, ispričao je.

Boravio je u KBC Split, dvaput je bio u bolnici Sestara milosrdnica u Zagrebu te jednom na Rebru. Kako kaže, nakon milijardu pretraga otkrilo se od čega boluje. ‘Često sam puta, dok sam ležao u bolničkom krevetu, ne znajući hoću li dočekati sutrašnji dan, pomislio kako sam, ne znajući što me čeka u budućnosti, učinio pravu stvar i uzeo u “UNIQA” osiguranju dopunsko zdravstveno osiguranje. U ožujku ove godine izlazim iz bolnice i dolazim kući’, kazao je.

Prekoračio je limit

Sve je bilo u redu do prije destak dana kada mu je zazvonio mobitel, a s druge strane linije bila je službenica osiguranja koja ga je obavijestila kako mu UNIQA neće produljiti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju zbog prekoračenja limita. Nije mu više htjela reći, već je navela kako će detalje dobiti u pismenom obliku.

‘Preko prijatelja, koji poznaju neke ljude u “UNIQI”, doznao sam da sam prešao pet tisuća kuna limita u bolničkom liječenju, odnosno bolničkih troškova, i da sam njima neisplativ kao stranka. Do dana današnjega iz “UNIQE” nisam dobio nikakvo pisano objašnjenje, a moram istaknuti da me nitko nikada iz “UNIQE” nije obavijestio o postojanju nekakvog limita u dopunskom zdravstvenom osiguranju, jer da sam znao da postoji nekakav limit zasigurno kod njih ne bih uzeo to dopunsko osiguranje.

S time me čak nisu upoznali ni u trenutku kada sam potpisivao ugovor s njima. A takva mogućnost ne postoji ni u ugovoru koji sam s njima potpisao, odnosno u njemu nigdje ne piše da mi oni iz “UNIQE” mogu otkazati osiguranje zbog nekakvog prekoračenja limita’, kazao je.

Višić: Nisam ja kriv što sam se razbolio

Ne može vjerovati ga o ovome nisu izvijestili pismenim putem. ‘ Pa ja sam mogao još uvijek biti u bolnici i ne javljati se na nepoznate brojeve, kao što se i ne javljam u velikom broju slučajeva. I kako bih onda znao da mi “UNIQA” ne želi produžiti ugovor? Tko bi mi onda platio bolničko liječenje? Čim su mi iz “UNIQE” javili da je to tako, ja sam otišao u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), gdje sam zatražio dopunsko zdravstveno osiguranje koje sam i dobio. Kod njih nema nikakvih ograničenja i žao mi je što to osiguranje nisam uzeo odmah prije dvije godine. Pa nisam ja kriv što sam se razbolio, volio bih da nisam, ali eto, očigledno nisam “isplativ” komitent’, zaključo je Višić.

UNIQA: Postupili smo u skladu s pravilima

U osiguravajućoj kući “UNIQA” navode kako su postupili u skladu s pravilima.

‘Po svojoj biti posao osiguranja je procjena rizika koji se može ostvariti nakon stupanja na snagu ugovora o osiguranju i to radi svaki osiguratelj koji posluje na tržištu. Ovisno o procjeni izvjesnosti tog rizika, osiguratelj potom određuje premiju osiguranja (novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju.)

Da bi se određeni rizik osigurao (pod rizikom se misli na budući neizvjesni događaj koji osiguraniku može izazvati štetu) nužno je da njegovo ostvarenje bude neizvjesno. Ako postoji izrazito velika mogućnost da se rizik dogodi, procjenjuje se uvećanje tog rizika, a događaj koji će se sigurno dogoditi je izvjestan rizik, pa se, u skladu sa zakonskim odredbama, ne može niti osigurati. Radi se o općim načelima osiguranja koja su zajednička za sve osiguratelje i ne razlikuju se od onih koji vrijede u Europi i po kojima smo dužni postupati.

Iako se u zdravstvenom osiguranju na korist klijenata primjena tih odredbi ublažava te se u osiguranje prihvaćaju i osobe koje imaju određene zdravstvene tegobe, nije moguće osiguranje u slučaju kad se zna da će isplate šteta u velikoj mjeri premašiti uplaćene premije osiguranja. U konkretnom slučaju UNIQA nije osiguraniku raskinula ugovor o osiguranju već smo klijenta obavijestili da je njegova polica, sklopljena na godinu dana, istekla te da ne možemo zaključiti novi ugovor osiguranju. Obavještavanje klijenta o isteku osiguranja nije naša obveza, no ipak smo ga informirali na vrijeme kako ne bi ostao bez osigurateljne zaštite’, objasnili su.