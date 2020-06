TEŠKE RIJEČI U SUČELJAVANJU DALIJE OREŠKOVIĆ I SELAK RASPUDIĆ: ‘Nema većih zlotvora od onih koji manipuliraju tuđim riječima’

Osobito je oštar sukob bio oko svjetonazorskih pitanja i Hoda za život

U sučeljavanju filozofkinje Marije Selak Raspudić s liste Mosta, i Dalije Orešković, članice Stranke s imenom i prezimenom i bivše šefice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je organizirao Večernji list, zaiskrilo je na samo početku, kada je na pitanje vjeruje li Boži Petrovu da Most neće ući u koaliciju, Selak Raspudić odgovorila kako je “povjerenje temeljni osnovni i temeljni pojam u politici” te kako je “ukazala povjerenje i da ga do sada nije iznevjerio”.

‘Vidjet će se li Most što naučio iz dvije koalicije s HDZ-om

“Netko školsko gradivo nauči iz prve, a netko ne nauči i padne razred”, rekla je Dalija Orešković i znakovito dodala “da će se vidjeti je li Most nešto naučio iz dvije koalicije s HDZ-om”.

Govoreći o korupciji, kadidatkinja Mosta isticala je kako se Most najviše bavio koruptivnim aferama u Saboru te kako nužna je promjena ljudi. “Možemo mi graditi tijelo na tijelo, ali trebamo imati ljude koji neće pokušavati muljati sa zakonima”, rekla je Selak Raspudić, dok se Orešković konkretnije osvrnula na zagrebačkog gradonačelnika.

“Treba uzeti spise Milana Bandića pa vidjeti zašto se od 2014. kada je bio uhićen pa do sada nije učinjeno ništa”, rekla je.

No osobito je oštar sukob bio oko svjetonazorskih pitanja. Selak Raspudić izbjegla je konkretan odgovor bi li trebalo zabraniti pobačaj, samo je istaknula da će se “svim silama boriti da se taj problem iskomunicira na način koji očito do sada nije bio prisutan” jer je bilo prisutno “samo polariziranje koje se koristi u političke svrhe da bi netko na nečijoj tragediji moralno profitirao”, Orešković je izravno prozvala Hod za život.

Oštro ih podijelio Hod za život

“Primjera gdje život onih najslabijih jako ugrožen i tamo gdje se ne prikupljaju politički bodovi, a ljudi pate. Tamo nisam vidjela predstavnike tih istih ljudi koji organiziraju manifestacije u Hodu za život”, istaknula je.

“Znate li vi što su Marijini obroci?”, upitala je Selak Raspudić. “Da. Nećete vjerovati, moje dijete je član”, odgovorila je Orešković. “Moram vas upozoriti da oni koji stoje iza Hoda za život jako su aktivni u tome. Ne možete govoriti neistine”, rekla je Selak Raspudić.

Orešković ju je upozorila da joj ne upada u riječ i nastavila: “Ne bismo trebali ići u pravcu da se pobačaj brani”, rekla je i istaknula da treba učiniti sve što je moguće da “broj slučajeva u kojima je žena došla u takvu situaciju da se odluči na takav potez što manji”.

“Izjava prema kojoj bi se silovanim ženama branilo pravo da učine pobačaj ‘nasilje je države nad pravom i slobodom pojedinca“, istaknula je Orešković.

“Da, ta izjava, koja bi se na taj način rekla, bi to svakako bila, no moj suprug to sigurno nije rekao. Možete poslušati opet”, rekla je Selak Raspudić i ponovo prozvala Orešković da je “Svojevremeno Hod za život nazvali onim ljudima koji podržavaju ustašku i fašističku Hrvatsku. Hod za život nije politička grupacija, postoje različiti ljudi”, rekla je Selak Raspudić. Dodala je i da Orešković tako dehumanizira sve one koji ne razmišljaju kao ona.

‘Prosvjed baš na dan predizborne šutnje’

“Nema većih zlotvora od onih koji manipuliraju sa tuđim izgovorenim riječima. Ovo što ste vi sada spomenuli datira iz razdoblja predizborne kampanje za europske izbore. Moja izjava je trajala deset minuta i spominjala sam da nije korektno organizirati takav jedan prosvjed baš na dan predizborne šutnje, a činjenica je da su organizatori ili oni koji stoje iza organizatora isti oni koji podržavaju određenu političku grupaciju koja se na tim izborima natječe”, obrazložila je Orešković.

” Spomenuli ste konkretno ustašizaciju i fašizaciju Hrvatske “, rekla je Selak Raspudić.

“Jesam i tu sam konkretno mislila na gospodina Hasanbegovića”, pojasnia je je Orešković.