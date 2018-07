TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN HRVATSKIH POLICAJACA: ‘Tuku nas kao životinje. Posebno su bili ljutiti kad je Hrvatska izgubila u finalu Svjetskog…’

‘Posljednji put kada sam pokušao prijeći granicu bilo je na dan kada je hrvatska reprezentacija izgubila utakmicu finala na Svjetskom prvenstvu i policajci su bili posebno ljutiti. Kada su me uhvatili, tukli su me željeznom palicom’.

Međunarodna federacija Crvenog križa i društava Crvenog polumjeseca uputila je priopćenje kojim upozorava na nasilje nad migrantima koji se nalaze u BiH. Tvrde kako su uvjeti u kojima ti migranti borave na granici Hrvatske i BiH neprihvatljivi te da postoji velika bojazan za sigurnost migranata koji hrvatsku policiju optužuju za okrutnost i nasilje.

Kažu da ih tuku, otimaju dokumente, novac, mobitele te da je to opće poznata stvar na koju se već ranije upozoravalo, ali da nitko nije napravio ništa po tom pitanju, javlja Al Jazeera.

‘To je nešto što se kontinuirano događa i ne možemo sad kazati da je došlo do porasta takvih slučajeva iz razloga što takve pojave nisu nikad ni prestale. Mi to najbolje znamo jer ukazujemo pomoć takvim osobama koje se vrate s ozljedama različitih tipova’, kaže Selam Midžić, tajnik Crvenog križa Bihać.

Jedan od onih koji tvrde da su bili žrtvama brutalnosti hrvatske policije je i 22-godišnji Pakistanac Iršad Ahmad. ‘Tukli su me žestoko. Po rukama, leđima, nogama… ne znam ni sam gdje me sve nisu udarali. Galamili su i bili su jako ljutiti. Oduzeli su mi novac i telefon, sad nemam ništa’, kaže Ahmad.

‘Ovo nije ljudski. Tuku nas kao da smo životinje. Mi smo isto ljudi i nismo imali drugog izbora nego da napustimo svoju zemlju, a sad nas tuku kao da smo im nešto skrivili’, dodaje njegov sunarodnjak Arif Babar.

Sličnu priču ima i Afganistanac Hasan Kahlon. ‘Posljednji put kada sam pokušao prijeći granicu bilo je to na dan kada je hrvatska reprezentacija izgubila utakmicu finala na Svjetskom prvenstvu i policajci su bili posebno ljutiti. Kada su me uhvatili, tukli su me željeznom palicom’, govori Hasan koji, sada, kaže ne može stati na nogu jer mu je ozlijeđeno stopalo.

Neki kažu i kako su uspjeli mobitelima snimiti ove napade, no policija ih je, kažu, ulovila i oduzela im mobitele. Drugi su pokušavali i više puta prijeći granicu, no sve bi, tvrde, završilo na isti način.