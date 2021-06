Stribor Valenta, SDP-ovac iz Slavonskog Broda u objavi na Facebooku iznio je teške optužbe na račun glavnog tajnika stranke Vedrana Babića (na slici). Valenta tvrdi da je Babić krivotvorio potpise, ukupno 1050, za SDP-ovog kandidata za brodsko-posavskog župana. Ove optužbe iznesene su uoči današnje sjednice Glavnog odbra SDP-a na kojoj se očekuje okršaj dvaju struja u stranci - one predsjednika Peđe Grbina s onom bivšeg predsjednika Davora Bernardića. Na dnevnom redu bi trebalo biti i raspuštanje organizacije SDP-a u Slavonskom Brodu.

'S Iblerovog trga me nazivaju lažovom'

Valentinu objavu prenosimo u cijelosti.

"Čujem da me visoki dužnosnici s Iblera nazivaju lažovom i stoga javno objavljujem. Vedran Babić, glavni tajnik SDP-a, falsificirao je potpise za SDP-ovog kandidata za župana u Brodsko-posavskoj županiji. Kako nije skupio dovoljan broj zatražio je od mene kopije potpisa koje smo skupili za gradonačelnicu. Bio je to utorak, dva dana prije roka za predaju kandidature. Kada me je nazvao bio sam u društvu sa Martina Kraljević i Biljana Gaća. Kako je Biljana imala dogovoren susret s Vedranom Babićem ona mu odnosi kopiranih cca 1050 potpisa. Isto popodne oko 18h odlazim u prostorije stranke gdje nekoliko osoba i Vedran Babić prepisuju potpise. Sat vremena poslije mene u prostorije stranke navratio je i naš član Goran Knežević koji je zatekao isto.

'Ako se bojiš poligrafa, učinit ću to sam'

Nakon isteka drugog kruga izbora, da ne naštetim kolegama koji su još bili u igri, izvijestio sam o istom Predsjedništvo koje me naziva lažovom i reagira tako što pokušava raspustiti organizaciju u Brodu. Institucije će pokazati da govorim istinu.

Pozivam Vedrana Babića, glavnog tajnika SDP-a, koji je tim radnjama počinio kazneno djelo, da pokaže bar malo odgovornosti i morala ako ga ima i da sam odstupi. Pozivam ga da se zajedno, dobrovoljno javimo nadležnim institucijama na ispitivanje detektorom laži i tako pokažemo javnosti tko govori istinu. Jer sve će se ionako dokazati. Ako lažem ja ne lažu rukopisi prepisanih potpisa. Stidiš li se bar malo Vedrane Babiću? Ako se bojiš poligrafa, ja ću to učiniti sam. Tebi, bivši druže, ne preostaje ništa drugo nego da me tužiš za klevetu ako tvrdiš da sve to nije istina.I zbog toga raspuštate organizaciju u Brodu. Sramite se. Izbacite mene.Drugarski pozdrav tebi Vedrane i onima koji su te odlučili pokrivati!", napisao je slavonskobrodski SDP-ovac Stribor Valenta.