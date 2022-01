Zbog sve većeg broja novozaraženih osoba, od ponedjeljka vrijede strože epidemiološke mjere. No, tek treba vidjeti hoće li one usporiti širenje omikrona i smanjiti pritisak na bolnički sustav.

Najteža je situacija u KBC-u Split. Šef tamošnje Klinike za infektologiju, Ivo Ivić govori da je na respiratoru 47 osoba, što je rekordan broj. Dodaje da je i prije pojave omikrona bio veliki priljev covid pacijenata, što pokazuje da se građani nisu pridržavali niti starih mjera. Dodaje da je kapacitet bolnice 250 kreveta, a ako se to nadmaši morat će iseljavati druge odjele, što znači i prekid njihovog normalnog rada.

"Ljudi se ponašaju samoubojstveno, kao da se neće zaraziti, a svi ćemo se zaraziti, i više puta. Jedina razlika između nas je tko je cijepljen, a tko nije. Onaj tko je cijepljen može računati na blagu bolest, a oni koji nisu su kandidati za umiranje. Najviše hospitaliziramo starije ljude, starije od 70 godina, a ima ih i od 50 godina", rekao je Ivić za HRT.

Nastavak lošeg trenda

Dodao je da dnevno primaju više od 20 osoba te da očekuje nastavak tog trenda i u idućim tjednima. Problem je i 60-ak zaraženih djelatnika bolnice, koji zbog epidemioloških razloga ne smiju raditi, iako su njihove kliničke slike blage.

"Širenje zaraze će spriječiti mjere koje se budu provodile, a ne one koje se bude proglašavale", naglasio je Ivić i poručio: "Cijepite se, jer svi ljudi koji se nisu cijepili neka ne računaju na to da je ovaj soj nešto blaži. Svi koji se nisu cijepili, svi stariji, svi kronični bolesnici doći će na red i kandidati su za respiratore i umiranje, to ljudi sebi moraju staviti u glavu."

Osobna kontrola svakog pojedinca

Govoreći o epidemiološkim mjerama, naglasak je stavljen na osobnu kontrolu svakog pojedinca, koji sam odlučuje hoće li poštovati mjere ili će ih negirati.

"Uz kontrole pridržavanja mjera, mislim da je najvažnija osobna kontrola pojedinca, jer moramo biti odgovorni prema sebi, svojoj obitelji i široj zajednici", poručila je epidemiologinja HZJZ-a, Vesna Višekruna Vučina, a virusni imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci, Ilija Brizić naglasio da bez obzira na mjere, virus još ima mjesta za širenje.

Škole su, prema riječima epidemiologinje Višekrune Vučine, mjesta velikog širenja virusa. No, mjere za njih dolaze na red tek nakon kazališta, kina i drugih okupljališta, jer treba voditi računa o drugim faktorima održavanja nastave i kvalitete života djece.