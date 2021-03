TERORIZIRANJE: Jeftino otkupljuju dugove građana od banaka, a onda…: ‘Da živim 1000 godina, ja im to ne mogu otplatiti’

Registrirane kao trgovačka društva, jer bi ih, da su kreditne institucije, nadzirali HNB ili HANFA, Agencije za naplatu potraživanja rade sve po zakonu

Agencije za naplatu potraživanja u posljednjih su deset godina samo od banaka otkupile 36 milijardi kuna duga, a taj iznos je puno veći pridodaju li se tome i dugovanja od teleoperatera. Agencije dugove otkupljuju za prosječno 30 posto vrijednosti te ih potom naplaćuju u punom iznosu, a glavni izvor svoje zarade crpe od građana.

Od jamca za kredit do enormnog dugovanja

Mirjana Frntić je bila jamac za kredit, a na kraju mora isti otplaćivati. Od prvotnih 56, danas duguje 387 tisuća kuna, a banka prodaje dug, prenosi Dnevnik.hr. “Da živim tisuću godina ja im to ne mogu otplatiti”, rekla je Mirjana Frntić.

Mirjanin dug raste svaka tri mjeseca, a dosad su se izmijenile četiri Agencije za naplatu potraživanja koje pokušavaju naplatiti dug. “Prodaju jedan drugom dugove, ne znam na osnovu čega jer nisu kreditne institucije i nemaju se pravo baviti takvim poslovima”, rekla je Frntić dodajući kako se u pokušajima naplate koriste razne metode. “Zvali su tisuću puta na mobitel, zvali su susjede. Jedna agencija mi je prijetila oduzimanjem nekretnine”, govori.

Na popisu Agencija nalazi se i pokoji saborski zastupnik, a jedan od njih je i Bojan Glavašević, saborski zastupnik Možemo. “Rekla mi je da prije nego mi kaže zbog čega me zove mora potvrditi moj identitet na način da joj dam svoje osobne podatke ili OIB ili JMBG. To je uredno mogla biti i prijevara”, kaže Glavašević. Rekao je da je agencija do njegova broja došla od klijenta, no nisu otkrili kojeg, a nakon toga uslijedilo je oko 15 poziva. “Zatim pokušavaju, snimajući te razgovore, dobiti nekakav dokaz da ste priznali dug. To je prijevara, klasična prijevara”, dodaje Glavašević.

Udruga agencija za naplatu potraživanja poručila da su spremni na izmjene

No, registrirane kao trgovačka društva, jer bi ih, da su kreditne institucije, nadzirali HNB ili HANFA, Agencije za naplatu potraživanja rade sve po zakonu. Iz udruge agencija za naplatu potraživanja poručili su da su spremni na izmjene. “Rad agencija za naplatu potraživanja reguliran je nizom zakona i podzakonskih akata Republike Hrvatske, a članice HUAN-a podržavaju dodatnu regulaciju te su otvorene za suradnju u procesu donošenja ciljanog zakonskog okvira, u skladu s propisima EU-a”, priopćili su iz HUAN-a. U Sabor bi uskoro trebao stići prijedlog zakona o obaveznim odnosima kojim bi se dužnicima dalo pravo prvokupa svog duga pod istim uvjetima kao i Agencijama.

Vedran Vidmar iz Hrvatske udruge javnih ovršitelja rekao je da “agencije u pravilu kupuju potraživanja od vjerovnika po puno nižim iznosima i na taj način ostvaruju svoju zaradu”.

Banke se nastoji odvratiti od prodaje dugovanja od početka godine, a država im otpisuje porez u iznosu nenaplativog duga koji su otpisali. Godine 2019. banke su prodale ukupno 4,2 milijarde kuna potraživanja, dok su prošle godine prodale milijardu kuna, a velik dio prodanih dugova završava ovrhama na Fini.

U blokadi su zadnjeg dana veljače bile 233 tisuće građana koji, s kamatama, duguju 23 milijarde kuna, a ministar financija poručio je da “dok čekamo europske direktive, radna skupina priprema domaći zakonski akt kojim bi ovo područje nakon niza godina imalo jasnu regulativu”, ne spominjući rokove.

