Broj novozaraženih raste na svakodnevnoj bazi, a raste i broj preminulih. Isto tako, testira se iz dana u dan sve više. Do danas je ukupno testirano 3.246.065 osoba, od toga 15.067 u posljednja 24 sata, u srijedu je testirano 16.448, a u utorak čak 16.965.

Izgledno je kako je ljude počelo biti strah i kako se sve više testiraju. S druge strane, broj novozaraženih je visok - danas 6.449 novih slučajeva stoga ni ne čudi visok broj testiranja.

Kako sada izgleda testiranje?

Za cijepljenje nema naručivanja pa ljudi čekaju u redu i po nekoliko sati. Za testiranje, pak, se morate naručiti. Sve bi bilo uredu kada biste se vi mogli naručiti za sljedeći dan. Ali, ne možete! Za testiranje morate čekati i po četiri-pet dana.

Na primjer, ako ste prve simptome osjetili u utorak, i to blage simptome, onda još malo pričekate sa zvanjem. Dan-dva nakon stanje vam se pogorša i već je četvrtak i zovete svojeg doktora opće medicine da vam da uputnicu za testiranje i da vas naruči. On vam kaže kako vas ne može naručiti prije sljedeće srijede jer je cijeli sustav pun. U prijevodu, čekate tjedan dana nakon početka prvih simptoma kako biste se testirali i saznali imate li zapravo covid ili ne. Do tada? Samoizolacija (a možda i nemate covid)!

Osobno naručivanje preko sustava

Postoji i opcija naručivanja bez doktora opće medicine preko sustava Andrije Štampara ili preko sustava Fran Mihaljević, ali ni tamo nećete bolje proći.

Ako se idete danas naručiti najraniji termin u Štamparu je ponedjeljak oko 14 sati, i to je tek nekoliko termina preostalo, dok u Mihaljeviću na testiranje možete tek u utorak. U pravilu, više ćete sreće imati u utorak jer izgleda kako je na ovom sustavu potrebno biti brz. Poput lutrije.

Odlazak na brzi antigenski test

Naravno, uvijek se možete testirati na brzi antigenski test na koji možete otići odmah, primjerice u ambulantu u Hirčevoj. No, koliko je on zapravo pouzdan?

"Nije to kao što je bilo lani. Ovisi zbog čega je osoba došla. Ako je došla na brzi antigenski test zbog simptoma i ispadne negativan on može biti lažno negativan. Ovisno o simptomima, preporuča se otići na PCR, ali nema pravila", kazala nam je dr. Zrinski iz Doma Zdravlja Zagreb, Istok.

PCR kao mjerodavan test?

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar nam govore kako je PCR test u potpunosti mjerodavan i kako s njime nikada nema greške. S time se slaže i dr. sc. Ivan Puljiz iz Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, ali napominje kako uvijek postoje "neke situacije".

"Ako je korektno uzet onda ne može biti lažan. Ništa nije sto postotno. Kada se uzima bris nešto se može dogoditi ili u transportu. Uvijek postoji sumnja ili nekakva situacija. Ali, u principu je on pouzdan", kaže nam dr. Puljiz.

Pogoršanje stanja

S obzirom na to da se na testiranje čeka i po nekoliko dana, što se događa ako se osobi pogorša stanje, a još nije uspjela otići na testiranje?

"Onda osoba ide na Hitnu gdje se mora svakako testirati. Ne može se dobiti raniji termin, bez obzira na to koliko je osobi loše", kažu nam u Štamparu. S druge strane, u Klinici Fran Mihaljević nam kažu kako je u takvim situacijama moguće dobiti raniji termin ili se pacijent šalje na bolničko liječenje jer "nema razloga da osoba čeka osam dana na testiranje."