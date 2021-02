VLASNIK OTVORIO TERETANU U ZAGREBU, ODMAH MU STIGLA POLICIJA: ‘Nemam što izgubiti, ne vjerujem Stožeru’; Ljudi došli vježbati

“Ne vjerujem im više. Ako me prevariš jednom to znači da si ti kriv, a ako me prevariš dva puta onda to znači da sam ja”, veli vlasnik teretane na Trešnjevci

Andrija Klarić, vlasnik teretane na zagrebačkoj Trešnjevci, u ponedjeljak je otvorio vrata Quantum Premium Gyma iako to mjere Stožera ne dopuštaju. Klarić je jedan od rijetkih koji se usudio otvoriti uz tvrdnju kako više nema što izgubiti.

“Razlozi zašto sam ovo učinio su vrlo jednostavni. Od prvog dana kada su se zatvorili objekti sam bio protiv njihova zatvaranja jer smatram da su tada već postojeće mjere bile više nego primjerene. Zatvaranje je bilo nepotrebno i nije imalo efekt”, govori Klarić za 24sata.

Nedugo nakon što je jutros rano otvorio, Klariću je došla policija. Na svom Facebook profilu javio se uživo, a u kadrovima su se mogli vidjeti i policajci ispred teretane.

Kako doznaje RTL, do sad bila dva treninga. Ukupno došlo osam ljudi koji su vježbali. Policija je stigla prije 8 sati ujutro. Legitimirali su njega ali i one koji su došli ispred podržati Klarića. Civilna zaštita i Državni inspektorat također bi trebali izaći na teren.

‘Ne vjerujem Stožeru’

Vlasnik teretane kaže da su im obećali otvaranje 21. prosinca, a zatim 8. siječnja pa 31. siječnja i sada su otvaranje opet produljili do 15. veljače.

“Ne vjerujem im više. Ako me prevariš jednom to znači da si ti kriv, a ako me prevariš dva puta onda to znači da sam ja”, veli vlasnik teretane na Trešnjevci.

Klarić kaže da bi apel premijera Andreja Plenkovića da se vlasnici teretana strpe imao smisla da nisu u proteklih 10 mjeseci čak četiri i pol mjeseca bili zatvoreni. “Strpjeti se i tolike mjesece živjeti od minimalca nije podnošljivo”, dodaje Klarić.

Odaziv dobar, popunjena mjesta u teretani

Vlasnik teretane kaže da puno ljudi misli kao on s obzirom na to koliku je podršku dobio.

“Otvorio sam sa željom da se počnemo vraćati u normalan život. Mislim da je sport važan kao prevencija protiv bolesti, a jačanje imuniteta kroz vježbu je osnova obranu od koronavirusa. Trenutnom politikom da svi budu kod kuće ljude tjerate u bolest, a ne zdravlje”, rekao je Andrija Klarić za 24sata.

Vrata svoje teretane vlasnik je otvorio jutros u 6 sati, a kako kaže, odaziv ljudi je dobar. Sva slobodna mjesta su popunjena s obzirom na to da se i dalje pridržavaju nekih propisanih mjera Stožera.

Kroz dan se očekuje isti odaziv.

